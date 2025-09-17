Mattia Furlani vince la medaglia d’oro nella finale del salto in lungo ai Mondiali di Tokyo 2025. Primo oro della spedizione azzurra.

Mattia Furlani fa la storia. Nei Mondiali di Tokyo 2025, l’azzurro ottiene la prima medaglia d’oro dell’intera spedizione azzurra per i mondiali asiatici, ottenendo il primato nella sua categoria.

L’italiano ottiene inoltre un record personale, riuscendo a stabilire per la prima volta nella sua carriera la misura di 8m e 39cm, permettendogli non solo di migliorare il suo primato, ma anche di festeggiare la medaglia d’oro.

Mondiali Tokyo 2025, oro per Furlani nel salto in lungo: la gara

Dopo 24 anni, il salto in lungo ai Mondiali torna nel nostro paese. Dal 2001, anno in cui vinse l’oro Elona May, un italiano torna sul tetto del mondo per questa categoria nei mondiali di atletica.

Tanta gioia per il giovane lunghista 20enne romano, che si è lasciato andare alla commozione nel post-gara. Nessuno è riuscito a fare meglio di lui, con il giamaicano Tajay Gayle e il cinese Yuhao Shi che si sono fermati rispettivamente a 8.34 e 8.33.

Nulla da fare per i due, con un Furlani impossibile da battere oggi, e che è riuscito a superare il proprio record personale, ponendo il limite adesso a 8.39. La quinta medaglia italiana della spedizione di Tokyo è arrivata, la prima dorata, firmata da Mattia Furlani.