Mondiali marcia a squadre, Italia d’oro nella 10 km juniores: Coppola terzo, Vidal quarto. Azzurri sul tetto del mondo

A Brasilia i due giovani italiani conquistano il primo posto nella classifica a squadre della 10 km maschile juniores. Coppola sale sul podio individuale in 41:16, Vidal chiude quarto in 41:25. Gara disputata in condizioni di elevata umidità

L’Italia apre nel migliore dei modi la propria giornata ai Mondiali a squadre di marcia in corso a Brasilia. Gli azzurri conquistano la medaglia d’oro nella 10 km maschile juniores grazie alle prestazioni di Alessio Coppola e Nicolò Vidal, che con il terzo e il quarto posto individuale hanno garantito all’Italia il primato nella classifica complessiva della prova.

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Coppola sul podio, Vidal a un soffio

Alessio Coppola ha concluso la gara in 41:16, salendo sul terzo gradino del podio alle spalle del cinese Huajia Pu (39:58) e dell’australiano Isaac Beacroft (40:48). Quarta posizione per Nicolò Vidal, che ha fermato il cronometro a 41:25. La competizione, disputata lungo le strade della capitale brasiliana, è stata resa particolarmente impegnativa da un elevato tasso di umidità che ha messo a dura prova tutti gli atleti in gara.

Un successo che conferma il momento d’oro della marcia azzurra

Il risultato di squadra conferma l’ottimo stato di forma della marcia italiana a livello internazionale. Per Coppola, che ha compiuto 19 anni lo scorso 25 gennaio, si tratta dell’ennesimo riconoscimento internazionale dopo il titolo europeo Under 18 conquistato nel 2024 nei 5000 metri di marcia.