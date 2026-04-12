Mondiali marcia a squadre Brasilia: Italia straordinaria, 7 medaglie. Doppio argento nella maratona, quattro podi tra i giovani

Fiorini argento individuale e squadra femminile d’argento nella maratona di marcia, stessa medaglia per il team maschile con Stano quinto. Tra i giovani oro a squadre nella 10 km Under 20 con Coppola bronzo individuale, argento per Di Fabio.

Una domenica storica per la marcia italiana. A Brasilia, nel corso della lunga giornata dei Mondiali a squadre, gli azzurri hanno conquistato 7 medaglie, tra maratona e gare giovanili, confermando l’Italia tra le grandi potenze mondiali del tacco-e-punta.

Maratona: doppio argento a squadre, Fiorini splendida

Al debutto internazionale della maratona di marcia, l’Italia conquista il secondo posto a squadre sia al femminile che al maschile.

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In campo femminile, una straordinaria Sofia Fiorini sale sul podio anche a livello individuale con il tempo di 3h25:42 (argento), affiancata da Federica Curiazzi (quarta, 3h32:21) ed Eleonora Giorgi (settima, 3h35:46). Ventottesima Lidia Barcella (4h01:58). La gara è stata dominata dall’Ecuador grazie alla fuga di Paula Milena Torres (3h24:37) e al terzo posto di Nathaly Leon (3h31:47), che insieme all’ottavo posto di Karla Jaramillo hanno soffiato l’oro all’Italia per un solo punto.

Al maschile, Massimo Stano ha chiuso quinto in 3h07:38, seguito da Riccardo Orsoni settimo (3h08:09) e Andrea Agrusti ottavo (3h08:26). Completano la squadra Aldo Andrei 24° (3h17:35) e Stefano Chiesa 33° (3h21:53). A dominare è stato il Giappone, primo sia nella classifica individuale — con Hayato Katsuki (3h04:58) e Kazuya Iwai (3h06:03) a stringere nella morsa il colombiano David Hurtado (3h05:57) — che in quella a squadre, con sette punti di vantaggio sugli azzurri.

Giovani al top: quattro medaglie dalle nuove generazioni

Le nuove generazioni della marcia azzurra sono state protagoniste assolute. Quattro medaglie in totale, con momenti di storia pura.

Nella 10 km Under 20 maschile, l’Italia conquista il primo oro mondiale a squadre di categoria con il team composto da Alessio Coppola (anche bronzo individuale in 41:16), Nicolò Vidal (quarto, 41:25) e il sedicenne Cristian Cecchetto (18°, 43:53). Battuta la Cina a parità di punteggio (7 a 7): gli azzurri prevalgono grazie al secondo miglior piazzamento. Oro individuale al cinese Pu Huajia (39:58), argento all’australiano Isaac Beacroft (40:47).

Nella 10 km Under 20 femminile, Serena Di Fabio conquista uno splendido argento individuale con 46:21, alle spalle della cinese Yang Yutong (46:11) e davanti all’altra cinese Ni Lihua (46:37). Grazie al decimo posto di Valentina Adamo (48:57), l’Italia incassa anche il secondo posto a squadre con 12 punti, superando il Brasile di una lunghezza. Ventesima Francesca Buselli (50:53).

Dove seguire la diretta

I Mondiali di marcia a squadre di Brasilia sono trasmessi in diretta streaming su RaiPlay Sport 1 dalle ore 11:45. Differita integrale in tv su RaiSport lunedì dalle 7:30 alle 17:00.