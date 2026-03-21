Mondiali indoor Torun, Day 2: Dosso vola a 7.07, Doualla in semifinale a 16 anni. Coiro sfiora il record italiano negli 800

La leader mondiale sfreccia nel terzo tempo complessivo senza spingere al massimo. La sedicenne lombarda supera il turno al debutto in Nazionale. Simonelli avanti nei 60 ostacoli. Stasera le finali

Mattinata di sprint ai Mondiali indoor di Torun, con l’Italia protagonista su più fronti. Zaynab Dosso e Kelly Doualla volano entrambe in semifinale dei 60 metri, Lorenzo Simonelli avanza nei 60 ostacoli, mentre Eloisa Coiro chiude con una prestazione straordinaria ma resta fuori dalla finale degli 800 per soli 8 centesimi dal record italiano.

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Dosso serena e letale: 7.07 senza forzare

Zaynab Dosso non si era mai vista così libera mentalmente. La campionessa europea indoor e argento mondiale sfreccia a 7.07, terzo crono complessivo delle batterie a un solo centesimo dal 7.06 della giamaicana Brianna Lyston e dell’oro olimpico dei 100 Julien Alfred di Saint Lucia. Distanziati la canadese Audrey Leduc con 7.20 e la svizzera Leonie Pointet con 7.21. Tra le sfidanti da tenere d’occhio anche la statunitense Jacious Sears, la britannica Dina Asher-Smith e l’idola di casa Ewa Swoboda con 7.08. «Non sento più la responsabilità, soltanto il dono di poter correre», ha dichiarato Dosso. «Questa lunga giornata non si gestisce: si vive!»

Doualla: debutto da sogno a 16 anni

L’altra notizia della mattinata porta il nome di Kelly Doualla, sedici anni e 121 giorni, la più giovane azzurra di sempre a gareggiare a un Mondiale e l’atleta più giovane dell’intera rassegna di Torun. La primatista europea U18 corre la propria batteria nella corsia accanto all’oro olimpico Alfred e centra il passaggio in semifinale con 7.27, terza nella sua heat. «Mi sono divertita tantissimo», ha raccontato la lombarda. «Ho cercato di ridere, di canticchiare le mie canzoni per restare tranquilla. Che onore debuttare a 16 anni a un Mondiale nella corsia accanto a una campionessa come Alfred.»

Simonelli avanti nei 60 ostacoli

Lorenzo Simonelli supera le batterie dei 60 ostacoli con 7.65, secondo nella propria heat alle spalle del giamaicano Demario Price con 7.58. Il vicecampione mondiale di due anni fa guarda con fiducia alla semifinale: «Ottimo controllo della gara, sono fiducioso. Devo migliorare il tempo di reazione per stasera.» L’obiettivo finale è tutt’altro che banale, con lo statunitense Trey Cunningham già a 7.45. Esce a testa alta invece il debuttante Oliver Mulas con 7.77.

Coiro: semifinale da record mancato per 8 centesimi

Eloisa Coiro disputa una semifinale degli 800 metri straordinaria, migliorando il proprio personale indoor di 43 centesimi fino a 1:59.33, a soli 8 centesimi dal record italiano al coperto di Elisa Cusma risalente al 2009. Non basta: la formula prevede solo due qualificazioni dirette per semifinale e il tempo, che sarebbe valso il passaggio in entrambe le altre heat, non le consente l’accesso alla finale. «Dispiace tanto, ma posso ritenermi soddisfatta», ha commentato la romana. «Lunedì ero a casa con la febbre, ora sono qui a parlare di una quasi finale e di un quasi record italiano. Mi dà fiducia per le outdoor.»

Falocchi fuori nel salto in alto

Giornata no per Christian Falocchi nel salto in alto: undicesimo con un unico tentativo valido a 2,17, tre errori a 2,22 lo estromettono dalla finale. Sul podio si sale con 2,26, si vince con il 2,30 dell’ucraino Oleh Doroshchuk.

Il programma serale

In serata grande attesa per la finale diretta dei 3000 metri con Nadia Battocletti e Micol Majori alle 19.04. Semifinale per Simonelli alle 19.48, per Dosso e Doualla dalle 20.14. Le finali dei 60 ostacoli e dei 60 metri sono in programma rispettivamente alle 21.02 e alle 21.20. Diretta su RaiSport e Sky Sport Arena.