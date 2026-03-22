Mondiali indoor Torun, Day 3: Iapichino d’argento nel lungo, Fabbri settimo nel peso. Stasera Furlani, Riva, Cavalli e Gerevini

La fiorentina conquista la prima medaglia mondiale in carriera con 6,87 in una finale al cardiopalma. Walsh difende il titolo nel peso, Fabbri settimo con 20,92. Ponzio nono. Gerevini sesta nel pentathlon dopo due prove

È in corso la mattinata del Day 3 ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia, con diversi azzurri protagonisti nelle finali di giornata. Larissa Iapichino è in pedana per la finale del salto in lungo, mentre Leonardo Fabbri e Nick Ponzio si sfidano nel getto del peso. Sveva Gerevini è impegnata nel pentathlon, con Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro nelle batterie dei 60 ostacoli. La diretta è su RaiSport e Sky Sport Arena.È la giornata di Larissa Iapichino. La saltatrice fiorentina delle Fiamme Oro conquista la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Torun con la misura di 6,87, regalando all’Italia la quarta medaglia della rassegna polacca dopo gli ori di Andy Diaz nel triplo, Nadia Battocletti nei 3000 e Zaynab Dosso nei 60. La 23enne porta a casa la prima medaglia globale in carriera, dopo tre podi agli Europei: argento indoor a Istanbul 2023, argento a Roma 2024 e oro indoor ad Apeldoorn 2025.Larissa Iapichino porta a casa la prima medaglia mondiale della sua carriera. La saltatrice fiorentina delle Fiamme Oro, allenata dal papà-coach Gianni e a 29 anni dal titolo mondiale di mamma Fiona May a Parigi 1997, è d’argento nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Torun con la misura di 6,87. Quarta medaglia azzurra nella rassegna polacca dopo gli ori di Andy Diaz nel triplo, Nadia Battocletti nei 3000 e Zaynab Dosso nei 60.

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Iapichino: spalle al muro, poi il salto della vita

L’inizio è complicato: 6,49, 6,69, un nullo e 6,66 nei primi quattro turni. Al quinto la situazione precipita — superata dalla romena Verman, Larissa scivola fuori dalle prime sei posizioni utili per garantirsi l’ultimo salto. È il momento più difficile, ed è lì che la fiorentina ritrova gli occhi della tigre: 6,84 al quinto turno per portarsi in testa. La portoghese Agate De Sousa risponde con 6,92 e riprende la leadership. All’ultimo tentativo Iapichino cresce di cinque centimetri fino a 6,87, ma non basta per scalzare la lusitana dal gradino più alto.

Bronzo alla colombiana Natalia Linares con 6,80.

«È mancato poco per l’oro», ha commentato l’azzurra. «Tutto sommato mi sono piaciuta nella seconda parte di gara e ho lottato. In quel salto c’era tanta grinta, tanta voglia di andare a prendere la medaglia. Ho pensato di avere una sorta di maledizione con i Mondiali, ma oggi nonostante le mie solite ‘larissate’ sono riuscita a raggiungere quest’obiettivo. Qui a Torun ho debuttato in Nazionale assoluta agli Europei indoor del 2021 e finora ho avuto un rapporto complicato con quest’arena: contenta di averci fatto pace. E quei cinque centimetri me li potrò riprendere in estate, agli Europei di Birmingham.»

Peso: Fabbri settimo, Ponzio nono. Walsh campione

Non è la giornata di Leonardo Fabbri. Il leader mondiale stagionale con 22,50 entra in pedana tra i favoriti ma non riesce a trovare continuità: primo lancio nullo, poi 20,58, 20,75, un tentativo annullato sotto i venti metri, e 20,92 al quinto turno — non abbastanza per continuare, fuori di quattro centimetri. Settimo posto finale. «Ho sbagliato il primo lancio di riscaldamento e da lì non sono riuscito a rimanere sul pezzo. Non sono uno specialista delle indoor, ho provato anche a cambiare scarpe, ma oggi non mi sono piaciuto», ha ammesso Fabbri. Il titolo va al neozelandese Tom Walsh che con 21,82 all’ultimo lancio difende la corona mondiale, il suo quarto oro indoor in carriera. Battuti lo statunitense Jordan Geist, secondo con 21,64, e il connazionale Roger Steen, bronzo con 21,49. Nono posto per Nick Ponzio con 20,37.

Pentathlon: Gerevini sesta dopo due prove

Nel pentathlon Sveva Gerevini firma il primato personale nei 60 ostacoli con 8.25, un centesimo meglio degli Euroindoor di Apeldoorn 2025, settima nella specialità vinta dall’americana Anna Hall in 8.18. Nella seconda prova, il salto in alto, l’azzurra supera 1,72 senza errori pareggiando il personale stagionale e sale in sesta posizione con 1952 punti, mentre balza al comando l’olandese Sofie Dokter con 2153.

60 ostacoli: Carmassi e Di Lazzaro fuori al primo turno

Si ferma al primo turno la corsa delle due azzurre nei 60 ostacoli. Giada Carmassi è quinta nella propria batteria con 8.05, a soli due centesimi dalla qualificazione per la semifinale. Elisa Di Lazzaro è sesta nella sua heat con 8.10.

La serata: Furlani, Riva, Cavalli e Gerevini

Nella sessione serale dell’ultima giornata mondiale sono attesi il lungo con il campione in carica Mattia Furlani alle 19.12, le finali dei 1500 con Federico Riva e Ludovica Cavalli, e le ultime due prove del pentathlon per Sveva Gerevini