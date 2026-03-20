Mondiali indoor, Riva vola e vuole una medaglia: delusione Arese

Ottima prestazione per Federico Riva ai Mondiali indoor: quali sono le premesse sui 1500 metri e il risultato di Arese

Federico Riva è una delle grandi speranze dell’Italia ai Mondiali indoor di atletica, che sono iniziati a Torun, in Polonia, e animeranno tutto il weekend. Grande prova di Riva che al debutto questa sera ha dettato legge. Ha fatto benissimo nella batteria dei 1500 metri, illuminando l’intera pista.

Il 25enne romano non ha fatto mancare la grande sapienza tattica che sempre più spesso sta caratterizzando le sue competizioni. Ha gestito al meglio il percorso e poi ha concluso una grande accelerazione finale.

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Ciò gli ha permesso di testare anche il suo sprint in vista della finale, che sarà il vero appuntamento da non fallire. Anche perché ora in tanti si aspettano una medaglia da lui e lui stesso coltiva quest’ambizione.

Riva in crescita ai Mondiali indoor: Arese no

Il primatista nazionale, che ha imposto un gran tempo lo scorso 19 febbraio, è riuscito a restare nelle posizioni di vertice del gruppo mentre lo sloveno Rok Markelj ha scelto di andare in fuga in avanti già nelle battute iniziali della gara.

In molti hanno capito ben presto che si trattava solo di una strategia, infatti ha dato vita a un grande sprint nell’ultimo giro, andando a conquistare il primo posto con il tempo di 3:40.52.

Le cose sono andate male, invece, a Pietro Arese. L’atleta ha pagato un contatto con il canadese Foster Malleck al penultimo giro, quand’era difficile risolvere la situazione. Poi non è riuscito a tenere un passo accettabile nell’ultimo giro, e chiudendo la terza batteria all’ottavo posto con il tempo di 3:40.91. Non basta.