Mondiali indoor, Furlani d’argento! Beffa Baldè, ma altra medaglia

I Mondiali indoor di atletica si chiudono con un’altra soddisfazione per l’Italia: Mattia Furlani ha conquistato l’argento

Tutti aspettavano la prestazione di Mattia Furlani stasera ai Mondiali indoor di atletica. E l’atleta italiano non ha deluso, anzi ha portato a casa un argento. Non è l’oro che in tanti credevano quasi scontato – ma non lo è mai -, ma è comunque un ottimo risultato che presenta al meglio la stagione estiva.

In realtà, si può rimproverare davvero poco all’azzurro, che ha portato a termine un ottimo salto e ha chiuso con un ottimo 8.39. Come detto, si tratta davvero di una buona distanza e che in molti avrebbero giurato valesse l’oro.

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Le cose, però, sono andate in maniera molto diversa, anche perché un diretto rivale ha sfornato una lunghezza pazzesca e che nessuno poteva aspettarsi alla vigilia.

Baldé beffa Furlani nel salto in lungo maschile: cosa è successo

È evidente che sia successo qualcosa di eccezionale per strappare il primato a Furlani. E ciò è successo con un incredibile Gerson Baldé.

Pensate che è riuscito a chiudere con l’incredibile distanza di 8.46, non contendibile praticamente per nessun avversario. Al terzo posto, quindi medaglia di bronzo, per Bozhidar Saraboyukov, comunque autore di una buona prova. Di seguito la classifica finale del lungo maschile e tutti i tempi dei primi sei.

1 Gerson Baldé POR 8.46

2 Mattia Furlani ITA 8.39

3 Bozhidar Sarâboyukov BUL 8.31

4 Jorge A. Hodelín CUB 8.26

5 Jeremiah Davis USA 8.21

6 Miltiadis Tentoglou GRE 8.19