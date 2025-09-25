Francesca Ghelfi e Lucia Arnoldo trascinano l’Italia al titolo a squadre nella gara in salita. Dopo nove anni torna il trionfo femminile: superata la Francia, bronzo al Canada.

L’Italia parte col botto ai Mondiali di corsa in montagna e trail: le azzurre conquistano l’oro a squadre nella gara in salita, riportando il titolo al femminile dopo ben nove anni. Una prova corale perfetta che ha visto Francesca Ghelfi chiudere quinta con una rimonta da applausi e la giovanissima Lucia Arnoldo (20 anni compiuti da pochi giorni) piazzarsi settima. Fondamentali anche i piazzamenti di Benedetta Broggi (19ª) e Martina Falchetti (24ª).

Con 31 punti complessivi, l’Italia ha battuto la Francia (36) e il Canada (41), mentre la Germania si è fermata al quarto posto nonostante il titolo individuale di Nina Engelhard, davanti a Susanna Saapunki (Finlandia) e Anna Gibson (USA).

In campo maschile ottavo posto per Andrea Elia e nona piazza per la squadra azzurra, con il successo individuale dello svizzero Rémi Bonnet davanti ai keniani Richard Atuya e Patrick Kipngeno.