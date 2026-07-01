Mondiali 100 km, ufficializzata la squadra italiana: 12 azzurri convocati per Ames

La rassegna iridata si svolgerà il 20 settembre in Spagna. Tra i selezionati anche Alessio Milani e Daniela Valgimigli, recenti campioni italiani della specialità alla 100 km del Passatore.

Sono stati ufficializzati i convocati dell’Italia per i Campionati Mondiali della 100 km, in programma il 20 settembre 2026 ad Ames, in Spagna.

La squadra azzurra sarà composta da 12 atleti, sei uomini e sei donne, chiamati a rappresentare l’Italia nella rassegna iridata della specialità.

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Mondiali 100 km, Milani e Valgimigli tra i convocati

Nell’elenco dei selezionati figurano anche i recenti campioni italiani della 100 km, Alessio Milani e Daniela Valgimigli, vincitori del titolo tricolore alla 100 km del Passatore.

Per l’Italia sarà un appuntamento importante in una disciplina di grande resistenza, nella quale la gestione della gara e la continuità sulla distanza saranno decisive.

La squadra italiana per i Mondiali 100 km

Uomini

Dario Pietro Ferrante

AS Dil. Universitas Palermo

Alessio Milani

Atl. Monfalcone

Matteo Zucchini

Grottini Team Recanati ASD

Lorenzo Lotti

Team Sempredicorsa ASD

Enrico Bartolotti

Liferunner SSD ARL

David Colgan

Atl. Castenaso Celtic Druid

Donne

Serena Natolini

ASD Team Km Sport

Federica Moroni

Atl. Rimini Nord Santarcangelo

Ilaria Bergaglio

Atl. Novese

Daniela Valgimigli

Liferunner SSD ARL

Denise Tappatà

SEF Stamura Ancona

Sarah Giomi

Atl. Castello