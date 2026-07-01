Mondiali 100 km, ufficializzata la squadra italiana: 12 azzurri convocati per Ames

La rassegna iridata si svolgerà il 20 settembre in Spagna. Tra i selezionati anche Alessio Milani e Daniela Valgimigli, recenti campioni italiani della specialità alla 100 km del Passatore.
Sono stati ufficializzati i convocati dell’Italia per i Campionati Mondiali della 100 km, in programma il 20 settembre 2026 ad Ames, in Spagna.
La squadra azzurra sarà composta da 12 atleti, sei uomini e sei donne, chiamati a rappresentare l’Italia nella rassegna iridata della specialità.
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Mondiali 100 km, Milani e Valgimigli tra i convocati
Nell’elenco dei selezionati figurano anche i recenti campioni italiani della 100 km, Alessio Milani e Daniela Valgimigli, vincitori del titolo tricolore alla 100 km del Passatore.
Per l’Italia sarà un appuntamento importante in una disciplina di grande resistenza, nella quale la gestione della gara e la continuità sulla distanza saranno decisive.
La squadra italiana per i Mondiali 100 km
Uomini
Dario Pietro Ferrante
AS Dil. Universitas Palermo
Alessio Milani
Atl. Monfalcone
Matteo Zucchini
Grottini Team Recanati ASD
Lorenzo Lotti
Team Sempredicorsa ASD
Enrico Bartolotti
Liferunner SSD ARL
David Colgan
Atl. Castenaso Celtic Druid
Donne
Serena Natolini
ASD Team Km Sport
Federica Moroni
Atl. Rimini Nord Santarcangelo
Ilaria Bergaglio
Atl. Novese
Daniela Valgimigli
Liferunner SSD ARL
Denise Tappatà
SEF Stamura Ancona
Sarah Giomi
Atl. Castello