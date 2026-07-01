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Atletica Federazioni

Mondiali 100 km, ufficializzata la squadra italiana: 12 azzurri convocati per Ames

Franz Monaco
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Torun 2026, World Athletics Indoor Championships | 20/22.03.2026 | Torun (POL), Kujawsko Pomorska Arena | Photo: Francesca Grana
Torun 2026, World Athletics Indoor Championships | 20/22.03.2026 | Torun (POL), Kujawsko Pomorska Arena | Photo: Francesca Grana

La rassegna iridata si svolgerà il 20 settembre in Spagna. Tra i selezionati anche Alessio Milani e Daniela Valgimigli, recenti campioni italiani della specialità alla 100 km del Passatore.

Sono stati ufficializzati i convocati dell’Italia per i Campionati Mondiali della 100 km, in programma il 20 settembre 2026 ad Ames, in Spagna.

La squadra azzurra sarà composta da 12 atleti, sei uomini e sei donne, chiamati a rappresentare l’Italia nella rassegna iridata della specialità.

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Mondiali 100 km, Milani e Valgimigli tra i convocati

Nell’elenco dei selezionati figurano anche i recenti campioni italiani della 100 km, Alessio Milani e Daniela Valgimigli, vincitori del titolo tricolore alla 100 km del Passatore.

Per l’Italia sarà un appuntamento importante in una disciplina di grande resistenza, nella quale la gestione della gara e la continuità sulla distanza saranno decisive.

La squadra italiana per i Mondiali 100 km

Uomini

Dario Pietro Ferrante
AS Dil. Universitas Palermo

Alessio Milani
Atl. Monfalcone

Matteo Zucchini
Grottini Team Recanati ASD

Lorenzo Lotti
Team Sempredicorsa ASD

Enrico Bartolotti
Liferunner SSD ARL

David Colgan
Atl. Castenaso Celtic Druid

Donne

Serena Natolini
ASD Team Km Sport

Federica Moroni
Atl. Rimini Nord Santarcangelo

Ilaria Bergaglio
Atl. Novese

Daniela Valgimigli
Liferunner SSD ARL

Denise Tappatà
SEF Stamura Ancona

Sarah Giomi
Atl. Castello

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