Milano cambia passo: la maratona si rifà il look e punta su un percorso più rapido

La 24esima Maratona di Milano, in programma domenica 12 aprile, si presenta con numeri mai così alti e con un tracciato profondamente rivisto. Al via sono attesi oltre 15.000 runner, ben più dei 10.200 del 2025 e degli 8.500 di due anni fa, con partecipanti in arrivo da più di 120 Paesi. Il dato più significativo riguarda anche la forte presenza internazionale: il 63% degli iscritti arriva dall’estero, mentre la quota femminile sale al 23%.

Il nuovo disegno della gara punta alla scorrevolezza

La novità principale di questa edizione è il cambio di impostazione del percorso. Gli organizzatori hanno infatti scelto un tracciato lineare, abbandonando la formula ad anello delle ultime stagioni. L’obiettivo è chiaro: rendere la corsa più fluida e veloce, soprattutto nella fase iniziale.

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La partenza è fissata alle 8.15 da corso Sempione, con l’Arco della Pace sullo sfondo, e già i primi chilometri dovrebbero favorire un’andatura più regolare grazie all’ampiezza della careggiata, pensata proprio per evitare l’effetto imbuto che in passato aveva rallentato il gruppo dei primi metri.

Dal cuore moderno della città fino al Duomo

Dopo il via, la maratona attraversa una lunga sequenza di luoghi simbolici di Milano: Piazza Firenze, Cimitero Monumentale, piazza Gal Aulenti, porta Venezia, Porta Romana, Darsena, City Life, Monte Stella, l’Ippodromo e lo stadio San Siro, fino al Parco di Trento. Attorno al 30esimo chilometro, nella zona del Gallaratese, è previsto il tratto più impegnativo della corsa.

Da lì inizierà il rientro verso il centro, passando per Castello Sforzesco, San Babila e corso Vittorio Emanuele, fino al traguardo conclusivo in Piazza del Duomo. Una scelta che prova a tenere insieme velocità, spettacolo e scenari iconici della città.