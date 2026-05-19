Coppa Europa Boulder, Matteo Reusa trionfa in Slovacchia: oro per l’azzurro a Liptovský Mikuláš

Grande prova del team italiano nella seconda tappa del circuito continentale di arrampicata sportiva. Matteo Reusa conquista la medaglia d’oro nella finale maschile, mentre Nicolò Sacripanti chiude al sesto posto.

Grande risultato per l’Italia nella seconda tappa del circuito continentale di arrampicata sportiva disputata a Liptovský Mikuláš, in Slovacchia. A prendersi la scena è stato Matteo Reusa, protagonista di una straordinaria finale che gli ha permesso di conquistare la medaglia d’oro al termine di una competizione di altissimo livello.

Il successo dell’atleta azzurro ha chiuso nel migliore dei modi una trasferta positiva per tutta la squadra italiana, capace di lanciare segnali incoraggianti sullo stato di forma del gruppo.

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Buoni risultati fin dalle qualifiche

L’Italia si era messa in evidenza già nella fase di qualificazione. Nicolò Sacripanti aveva ottenuto il terzo posto grazie a una prova quasi perfetta, con quattro top complessivi di cui tre flash.

Matteo Reusa aveva invece centrato quattro top flash, chiudendo al 24° posto ma conquistando comunque il pass per la semifinale.

Si è fermato invece a un passo dalla qualificazione Giovanni Bagnoli, 26°, mentre Mattia Salvatore e Tommaso Milanese hanno terminato rispettivamente in 35ª e 39ª posizione.

Caterina Dal Zotto sfiora la finale

Nel tabellone femminile Caterina Dal Zotto è riuscita a conquistare la semifinale grazie al 17° posto ottenuto in qualificazione.

Buona la sua prova anche nel turno successivo, chiuso però in nona posizione, a un solo passo dall’accesso alla finale.

Giulia Rosa ha invece terminato la propria gara al 39° posto.

La straordinaria finale di Matteo Reusa

Nella semifinale maschile sia Matteo Reusa che Nicolò Sacripanti sono riusciti a qualificarsi per la finale, rispettivamente con l’ottavo e il quarto posto.

Proprio nell’ultimo atto della competizione Reusa ha cambiato marcia, firmando una prestazione eccezionale. L’azzurro è stato infatti l’unico atleta capace di completare tutti e quattro i blocchi della finale, chiudendo con 99,6 punti e conquistando la medaglia d’oro.

Alle sue spalle lo spagnolo Guillermo Peinado Franganillo, argento con 84,3 punti, e il francese Adrien Lemaire, bronzo con 59,6 punti.

Nicolò Sacripanti ha concluso la finale al sesto posto, confermando comunque un livello molto competitivo e importanti margini di crescita in vista delle prossime tappe stagionali.