Meeting di Eisenstadt, Marcell Jacobs fa un super tempo! Vicino al record europeo

Marcell Jacobs ferma il tempo – ma con il vento a favore – al Meeting di Eisenstadt: l’atleta italiano mostra uno stato di forma superbo

Marcell Jacobs ha ritrovato la scintilla dei tempi migliori, tornando a far sognare l’atletica italiana con una prova splendida al meeting di Eisenstadt, tappa del prestigioso World Continental Tour.

Il campione olimpico di Tokyo ha corso i 100 metri in 9.84, un tempo memorabile che lo riporta nell’élite mondiale dello sprint, anche se il crono non potrà essere omologato a causa di un vento a favore di 2,3 metri al secondo, che è superiore al limite regolamentare di 2,0.

La gara del velocista lombardo è stata un vero capolavoro di tecnica e facilità. La partenza è stata praticamente perfetta, seguita da un’accelerazione fluida, una transizione perfetta e poi da un dominio naturale, controllando un po’ la velocità solo prima del traguardo.

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Questo 9.84 si inserisce in un momento di forma eccezionale per l’allievo di Paolo Camossi, dopo il 9.99 del Golden Gala e il 9.96 centrato pochi giorni fa in Diamond League a Parigi.

Solo il vento ferma Jacobs: prova di spessore in Austria

Nonostante l’impossibilità di registrare ufficialmente il crono, la prestazione conferma che Jacobs ha ancora ampi margini di miglioramento.

L’obiettivo ora è la finale in programma in serata, sperando in condizioni meteorologiche più adatte per inseguire tempi di primo piano che possano essere regolarmente archiviati e lanciare un chiaro monito alla concorrenza internazionale.

Il pensiero non può che volare al suo 9.80, quel record europeo che lo consegnò alla storia nella finale olimpica del 2021, ma questo 9.84 dimostra che il grande protagonista dell’atletica tricolore è pronto a scrivere nuove importanti pagine di gloria.