Mattia Furlani parteciperà al Golden Gala 2026 e chiama i tifosi all’Olimpico

Mattia Furlani tra le stelle dell’Olimpico a giugno. L’atleta azzurro ha confermato la propria presenza al Golden Gala Pietro Mennea che si terrà in Italia il 4 giugno.

Furlani conferma la sua presenza al Golden Gala

Mattia Furlani sarà una delle grandi stelle del Golden Gala Pietro Mennea 2026. L’atleta azzurro ha confermato alla stampa la propria partecipazione per l’appuntamento di giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, dove andrà in scena la quinta tappa della Wanda Diamond League.

L’organizzazione ha ufficializzato la presenza del campione del mondo del salto in lungo maschile, già protagonista nell’edizione 2025, chiusa con un brillante secondo posto.

Il talento azzurro (bronzo olimpico a Parigi 2024, campione mondiale a Tokyo 2025 e campione mondiale indoor a Nanchino 2025) tornerà così sulla pedana dell’Olimpico, dopo le emozioni speciali dello scorso anno:

“Sono contentissimo, non vedo l’ora di tornare a saltare all’Olimpico – ha dichiarato Furlani all’ANSA –. L’anno scorso è stata un’emozione unica. Spero di trovare di nuovo il tifo caloroso, vorrei fosse di nuovo come la prima volta”.

Dunque Furlani spera di rivivere le stesse sensazioni ed ha chiamato a raccolta i tifosi: “Sono certo che sarà un’altra esperienza importante, anche in vista dei Campionati Europei di Birmingham”.

Golden Gala: edizione zeppa di stelle…italiane

La presenza di Furlani rappresenta un ulteriore tassello di prestigio per la 46ª edizione del Golden Gala, che si conferma uno degli eventi più attesi della stagione internazionale di atletica leggera.

Prima di lui, era già stata annunciata la partecipazione di Nadia Battocletti, attesa nei 5000 metri femminili.

Ma non solo, nei prossimi giorni sono previsti nuovi annunci che arricchiranno ulteriormente il palcoscenico della manifestazione.

Roma si prepara dunque ad accogliere ancora una volta i grandi campioni dell’atletica mondiale. E per il pubblico dell’Olimpico, rivedere Mattia Furlani in pedana sarà un’occasione speciale per sostenere uno dei volti simbolo dell’azzurro, pronto a far “saltare l’intero Olimpico”.