Il campione del mondo del salto in lungo è tra i due finalisti nella categoria “Field” dei World Athletics Awards. Sfiderà lo svedese Armand Duplantis per il riconoscimento di atleta dell’anno.

Un altro riconoscimento di prestigio impreziosisce la stagione straordinaria di Mattia Furlani. Il campione del mondo del salto in lungo, già oro sia ai Mondiali indoor di Nanchino che a quelli outdoor di Tokyo, è stato inserito tra i due finalisti ai World Athletics Awards 2025 nella categoria “Field” (salti e lanci).

Il talento azzurro delle Fiamme Oro, appena 20 anni, si contenderà il titolo di atleta mondiale dell’anno con il fuoriclasse svedese Armand Duplantis, dominatore della specialità del salto con l’asta e autore nel 2025 di quattro record mondiali.

Da cinque candidati a un duello d’élite

Inizialmente erano cinque gli atleti in corsa per il premio: oltre a Furlani e Duplantis, figuravano anche Hamish Kerr (salto in alto, Nuova Zelanda), Pedro Pichardo (triplo, Portogallo) ed Ethan Katzberg (martello, Canada).

Dopo il primo turno di votazioni, che ha incluso anche i voti del pubblico sui social media, la corsa si è ristretta a un testa a testa tra Furlani e Duplantis.

Il vincitore sarà annunciato il 30 novembre durante la cerimonia ufficiale dei World Athletics Awards nel Principato di Monaco.

Un 2025 da incorniciare

Furlani si conferma protagonista assoluto dell’atletica italiana. Quest’anno è diventato il più giovane campione del mondo di sempre nel salto in lungo e il più giovane oro mondiale dell’atletica azzurra.

Nel 2024 aveva già conquistato il premio come “Men’s Rising Star”, riconoscimento assegnato al miglior atleta emergente a livello globale.

Di recente è stato inoltre finalista ai Golden Tracks di European Athletics, insieme a Duplantis e al francese Jimmy Gressier.

Con questa nuova nomination, Furlani entra ufficialmente tra i dodici finalisti complessivi dei World Athletics Awards, suddivisi in tre categorie maschili (“Track”, “Field” e “Out of Stadium”) e altrettante femminili.