Marcia, Orsoni e Fiorini vincono i primi tricolori della mezza maratona ad Alessandria. Schwazer si ritira

Ad Alessandria assegnati i primi Campionati Italiani della nuova distanza di 21,097 km di marcia. Successi per Riccardo Orsoni e Sofia Fiorini, mentre Alex Schwazer è costretto al ritiro dopo una penalità.

Ad Alessandria, domenica 8 marzo, sono andati in scena i primi Campionati Italiani della mezza maratona di marcia, la nuova distanza di 21,097 chilometri introdotta dal 1° gennaio e destinata a sostituire la tradizionale 20 km anche nel programma internazionale.

A conquistare i titoli italiani sono stati Riccardo Orsoni in campo maschile e Sofia Fiorini tra le donne, al termine di una gara caratterizzata anche dal ritiro di Alex Schwazer, tra i protagonisti più attesi.

Orsoni conquista il titolo

La gara maschile si è decisa nella parte finale. Riccardo Orsoni ha condotto a lungo insieme ad Alex Schwazer e Gianluca Picchiottino, restando nel gruppo di testa fino agli ultimi chilometri.

A circa sei chilometri dal traguardo il 26enne mantovano ha cambiato ritmo, piazzando l’attacco decisivo che gli ha permesso di staccare Picchiottino e involarsi verso il successo in 1h24:25.

Alle sue spalle si è classificato proprio Gianluca Picchiottino in 1h25:19, mentre il terzo posto è andato alla giovane promessa Giuseppe Disabato, bravo a precedere nel finale Matteo Giupponi e Gabriele Gamba.

Fiorini domina la gara femminile

Tra le donne il successo è andato a Sofia Fiorini, che ha preso il largo a metà gara imponendosi con il tempo di 1h34:15.

La classe 2004, già campionessa italiana nella maratona di marcia e detentrice del primato italiano under 23 nei 3000 metri indoor, ha preceduto Alexandrina Mihai (1h36:41) e Michelle Canto (1h38:47).

Schwazer penalizzato e costretto al ritiro

Grande attenzione era rivolta alla prova di Alex Schwazer, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, tornato a disputare un campionato italiano dopo aver scontato una squalifica di otto anni per doping.

Il 41enne altoatesino è rimasto in testa alla gara insieme a Orsoni e Picchiottino per gran parte della prova, ma nel finale ha tentato un forcing giudicato tecnicamente irregolare dai giudici.

Dopo circa 150-200 metri l’azione è stata sanzionata con una penalità di tre minuti. Ripartito dopo la sosta, Schwazer ha percorso ancora circa un chilometro prima di decidere di ritirarsi.