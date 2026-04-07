Maratona fuori dai Mondiali dal 2031: World Athletics rivoluziona il calendario

Dal 2030 nascerà un campionato iridato autonomo dedicato alla 42 km. Sebastian Coe: “Una celebrazione globale per onorare la storia della maratona”. Atene possibile sede della prima edizione.

Svolta storica: la maratona esce dal programma dei Mondiali

La maratona non farà più parte del programma dei Campionati mondiali di atletica leggera a partire dall’edizione 2031. La decisione è stata ufficializzata da World Athletics, che ha annunciato la creazione di un campionato iridato autonomo dedicato esclusivamente alla 42 km e alle altre prove su strada.

La maratona resterà nel calendario dei Mondiali nelle edizioni del 2027 a Pechino e del 2029 (ancora da assegnare, con Roma tra le candidate), prima della separazione definitiva dal resto della rassegna.

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Nasce il Campionato mondiale di maratona

Dal 2030 la disciplina avrà una propria competizione internazionale indipendente, con un format annuale. Uomini e donne gareggeranno ad anni alterni, dando vita a un evento specifico pensato per valorizzare la tradizione e la dimensione globale della corsa su strada.

World Athletics ha già avviato colloqui esplorativi per affidare ad Atene l’organizzazione della prima edizione del nuovo campionato, scelta simbolica per la città considerata la culla storica della maratona.

Coe: “Evento globale dedicato alla disciplina”

Il presidente di World Athletics Sebastian Coe ha spiegato la logica della riforma, sottolineando il valore storico e sportivo della distanza regina su strada.

“Pochi eventi sportivi hanno il peso e la risonanza della maratona. Questa è un’opportunità per creare una celebrazione globale dedicata alla maratona che si tenga in un contesto che ne onori la storia e che al contempo plasmi un campionato moderno che rifletta la portata e lo spirito della comunità podistica mondiale”.

Una rivoluzione per l’atletica leggera

La scelta segna un cambiamento significativo nell’organizzazione dell’atletica internazionale. I Campionati mondiali continueranno a rappresentare il principale evento della pista, mentre le gare su strada avranno un proprio palcoscenico dedicato.

Resta da capire se in futuro anche altre discipline su strada, come la marcia, potranno seguire lo stesso percorso.