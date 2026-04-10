Maratona di Parigi, missione Crippa sulla Senna

L’azzurro torna sui 42,195 km dopo il record italiano nella mezza di Napoli. Pietro Riva al via a Rotterdam per la seconda maratona in carriera.

Crippa torna sulla distanza regina

È di nuovo tempo di maratona per Yeman Crippa, atteso domenica alla Schneider Electric Marathon di Parigi. Il campione delle Fiamme Oro affronta per la seconda volta i 42,195 km nella capitale francese, dopo la partecipazione ai Giochi Olimpici del 2024.

Il trentino arriva all’appuntamento con fiducia dopo aver firmato il primato italiano di mezza maratona in 59:01 lo scorso 22 febbraio a Napoli, risultato che conferma la crescita dell’azzurro sulla distanza.

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Quella di Parigi sarà la sesta maratona della carriera di Crippa, dopo il debutto a Milano nel 2023 (2h08:57), il record italiano di 2h06:06 a Siviglia nel 2024, il 25° posto olimpico sempre a Parigi (2h10:36), il ritiro ai Mondiali di Tokyo 2025 e il 2h10:59 a Valencia dello scorso dicembre. L’obiettivo è un piazzamento di valore in una disciplina in cui Iliass Aouani ha recentemente portato il record italiano sotto le 2h05 con il 2h04:26 realizzato a Tokyo il 1° marzo.

Cast internazionale di alto livello

Il livello della gara parigina si conferma elevatissimo, anche in vista delle grandi maratone primaverili di Boston e Londra. Tra i principali avversari figurano gli etiopi Kinde Atanaw (2h03:51), Leul Gebresilase (2h04:02) e Awet Kibrab (2h04:24), oltre all’ugandese Victor Kiplangat, campione del mondo a Budapest 2023 con un personale di 2h05:09.

Tra gli europei spiccano i francesi Felix Bour (2h06:41) ed Emmanuel Roudolff-Levisse (2h07:41). Il record della corsa appartiene al keniano Elisha Rotich con 2h04:21 stabilito nel 2021.

In campo femminile, al via le keniane Magdalyne Masai (2h18:58), Sharon Chelimo (2h19:33) e Yebgrual Melese (2h19:36), oltre alla finlandese Alisa Vainio, reduce dal successo a Siviglia con il record nazionale di 2h20:39.

La gara sarà trasmessa in diretta tv domenica mattina su Eurosport 1 a partire dalle 7:50.

Riva in gara a Rotterdam

Sempre domenica, un altro azzurro sarà impegnato sulla distanza regina. Pietro Riva correrà la maratona di Rotterdam, una delle più prestigiose del panorama europeo.

Per il portacolori delle Fiamme Oro si tratta della seconda maratona in carriera dopo l’esordio convincente a Valencia nel dicembre 2024, chiuso in 2h07:37.

Reduce da un periodo complicato a causa di problemi fisici, Riva è tornato in gara a febbraio con il quarto posto nella mezza maratona di Napoli in 1h00:32, a meno di un minuto dal proprio primato personale.

Elite field di grande spessore nei Paesi Bassi

Anche la gara di Rotterdam presenta un cast di altissimo livello. Tra gli uomini spiccano gli etiopi Birhanu Legese (2h02:48), Haymanot Alew (2h03:31) e Guye Adola (2h03:46), oltre al francese Morhad Amdouni (2h03:47).

In campo femminile i riflettori sono puntati sull’etiope Mekides Shimeles (2h19:56) e sulla bahrainita Shitaye Eshete (2h20:32).