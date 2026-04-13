Maratona di Milano da record: vincono Kibiwott e Chekole

La ventiquattresima edizione della Wizz Air Milano Marathon, curata da Rcs Sport & Events, ha registrato numeri da primato per il capoluogo lombardo.

Risultati Maratona di Milano: record di partecipanti e trionfo per Kibiwott e Chekole

La 24esima Maratona di Milano è stata un successo. La competizione podistica ha visto la partecipazione di oltre 15mila atleti impegnati sulla distanza regolamentare dei 42 chilometri.

A questo vanno sommati i 16mila iscritti alla prova a staffetta e i circa 10milna partecipanti alla manifestazione amatoriale del giorno precedente, che certificano il consolidamento internazionale dell’evento.

Il tracciato cittadino, caratterizzato da un profilo altimetrico pianeggiante, ha agevolato le prestazioni agonistiche di più forti. Le condizioni meteorologiche praticamente perfette hanno fatto il loro, con una buona copertura nuvolosa e temperature stabili, comprese tra i dodici gradi della partenza in Corso Sempione e i quindici gradi dell’arrivo in Piazza Duomo. Questo ha garantito una temperatura ideale per i maratoneti che hanno potuto esaltarsi lungo il tracciato.

La competizione maschile ha visto il successo del keniota Vitalis Kibiwott, vincitore con il tempo di 2h06’36”. Dopo un transito alla mezza maratona in 1h02’57”, l’azione decisiva è arrivata in prossimità del trentaduesimo chilometro. Kibiwott ha costuito un distacco netto rispetto al gruppo di testa grazie ad un’accelerazione che gli ha consentito di andare via a tutti. I gradini restanti del podio sono stati occupati dai connazionali Amos Kiplagat, giunto al traguardo in 2h08’16”, e Laban Kiplimo, terzo in 2h08’24”. Il miglior posizionamento tra gli atleti italiani è stato ottenuto dallo specialista della corsa in montagna Xavier Chevrier, che ha concluso la prova in nona posizione con il tempo di 2h11’50”.

La gara femminile ha registrato un dominio assoluto della rappresentativa etiope. Yeshi Kalayu Chekole si è imposta conducendo una prova in solitaria sin dalle frazioni iniziali del percorso. Chekole ha fermato il cronometro sul tempo di 2h20’15”, staccando tutti in modo significativo. Il podio è stato completato dalle connazionali Eebbissee Eddeessaa, seconda classificata in 2h21’13”, e Sinta Getahun, terza con il tempo finale di 2h25’29”.

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