Maratona Boston 2026: il programma completo, chi corre e dove vederla

La stagione delle maratone va avanti con Boston 2026: gli orari, dove vederla e chi saranno i protagonisti

C’è il tempo per fermarsi per chi corre, ma non è sicuramente questo. Sono giorni pesanti per un’altra major quale la maratona di Boston 2026. L’appuntamento è da segnare in rosso sul calendario e prevede l’avvio delle competizioni per lunedì 20 aprile.

Domani alcuni dei migliori al mondo si metteranno alla prova in un’atmosfera unica, in quella che ormai è stabilmente considerata una delle sette 42 km più importante al mondo. In America, domani si celebra il Patriot’s Day, motivo per cui l’evento sarà ancora più seguito.

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Parteciperanno circa 30mila podisti: la partenza maschile è annunciata per le 15,35, quella femminile una decina di minuti dopo. Prima della maratona di Londra, fare bene a Boston sarebbe molto importante.

Maratona Boston: i protagonisti annunciati e dove vederla

A Boston, ci saranno alcuni dei podisti più importanti sulla scena mondiale. Ci saranno i keniani John Korir e Sharon Lokedi, vincitori dodici mesi fa. Ma occhio anche al keniano Evans Chebet, che ha vinto nel 2022 e nel 2023, e a Benson Kipruto, bronzo olimpico a Parigi 2024. Non si può sottovalutare anchee il tanzaniano Alphonce Felix Simbu, campione del mondo in carica.

Tra le donne spiccano anche la keniana Hellen Obiri, Irine Cheptai e Workenesh Edesa, la statunitense Fiona O’Keeffe. L’evento non sarà coperto da diretta tv, mentre in streaming sarà possibile seguirlo su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN