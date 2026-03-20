Ludovica Cavalli bene nei 1500: Zenoni eliminata

Tra grandi emozioni e un ottimo risultato, Ludovica Cavalli ha strappato il pass per la finale nei 1500 metri. Non è andata bene, invece, a Marta Zenoni

Una grande Ludovica Cavalli ha raggiunto l’obiettivo che si era posta alla vigilia, centrando la finale dei 1500 metri a Torun, in Polonia, dove si stanno svolgendo i Mondiali indoor di atletica.

Non tituba, non si fa prendere dall’emozione – che pure era ben presente e ha scaricato dopo il traguardo – e stacca il pass per la finale dei 1500 metri ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026.

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Alla Kujawsko-Pomorska Arena di Torun, per lei è arrivato il miglior risultato della carriera in una rassegna iridata al coperto. Fino a questo momento, il suo piazzamento migliore era un undicesimo posto che aveva portato a casa ai Mondiali outdoor del 2023. Grande gioia, quindi, per Cavalli che ora, al coperto, punterà a far bene anche in finale.

La gioia di Cavalli per la finale e l’eliminazione di Zenoni

Cavalli si è mossa bene con il resto del gruppo, seguendo l’azione della francese Agathe Guillemot e chiudendo al terzo posto con il tempo di 4:16.45. In questo modo, ha conquistato uno dei tre slot a disposizione in ogni heat ed è riuscita ad arrivare in finale senza ripescaggi.

È andata molto diversamente a Marta Zenoni, che pure era sulla carta molto considerata come atleta azzurra. Ha dovuto affrontare una terza batteria molto complicata e con una concorrenza molto forte, venendo superata nella volata conclusiva e piazzandosi al quinto posto in 4:13.17. Niente finale per lei domenica.