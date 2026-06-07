Lucca, Fabbri riparte da 21.51: il peso azzurro resta protagonista

Leonardo Fabbri si conferma protagonista nel getto del peso anche all’Italia Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca. A tre giorni dal successo al Golden Gala di Roma con 22.14, il campione europeo ha vinto la gara toscana con un miglior lancio di 21.51, arrivato subito al primo ingresso in pedana.

Primo lancio decisivo, Weir secondo

La miglior misura della giornata è arrivata immediatamente: Fabbri ha aperto con 21.51 e ha messo subito in sicurezza la vittoria. Dopo il lancio iniziale, il fiorentino dell’Aeronautica ha proseguito con un nullo, un 20.49 e altri tre tentativi i non validi.

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Alle sue spalle si è piazzato Zane Weir delle Fiamme Gialle con 20.60, mentre Vincenzo D’Agostino, del GS Avis Barletta, ha chiuso terzo migliorando il personale fino a 19.50.

Pietroni torna a 1.90, Falsetti brilla nei 400

Il meeting di Lucca ha offerta anche altri risultati interessanti in chiave azzurra. Nell’alto, Idea Pieroni è torna a quota 1.90 per la prima volta in stagione, chiudendo seconda dietro alla cubana Dacsy Adelina Brison, vincitrice con 1.92.

Nei 400 metri si è messo in evidenza Federico Falsetti, sceso a 45.64 e capace di migliorarsi di oltre mezzo secondo dalla prima corsia. Da segnalare anche il terzo posto di Dariya Derkach nel triplo con 13.97 e il progresso nel martello di Filippo Iacocca, salito a 71.33.