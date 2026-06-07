Lone Star, Gabby Thomas firma la miglior prestazione stagionale sui 200 metri: i risultati

Gabby Thomas non delude le aspettative sui 200 metri, anzi firma la miglior prestazione dell’anno su questa distanza

Il Lone Star Grand Prix, tappa Gold del World Continental Tour, ha regalato un altro grande appuntamento per l’atletica, competizioni in cui molti specialisti hanno cercato di primeggiare e mettere il muso davanti ai diretti avversari.

Si è imposta come protagonista assoluta Gabby Thomas, campionessa olimpica di Parigi 2024, che ha risposto alle stoccate delle rivali con un risultato secco e incontrovertibile: un 21.70 sui 200 metri che ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale.

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Con un vento a favore di appena 0,7 m/s, la statunitense ha staccato Kayla White (22.07) e la nigeriana Favour Ofili (22.15), dimostrando che la strada verso i Mondiali passa ancora dai suoi piedi. E sembra non concedere nulla alle rivali su questa distanza.

Gli altri risultati in Texas: chi ha vinto

Ma la serata a College Station ha riservato anche un risultato sorprendente. Makanakaishe Charamba, zimbabwese già ottavo alle Olimpiadi francesi, ha firmato un 19.88 sui 200 maschili con vento praticamente nullo. Un tempo di quelli che mandano messaggi chiari a tutto il movimento: c’è anche lui e non ha alcuna intenzione di cedere il passo.

Nei 100 metri, invece, ha fatto festa Travyon Bromell, che ha chiuso in 9.85 davanti ad Andre De Grasse e Oblique Seville, entrambi fermi a 9.91. Da considerare, però, anche un tornado a 3,8 m/s che ha reso la prestazione non omologabile. Il Lone Star ha stabilito nuove gerarchie e messo in evidenza talenti.