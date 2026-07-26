Mondiali di scherma, Battiston si ferma agli ottavi nella sciabola femminile

La friulana è la migliore delle tre azzurre presenti nel tabellone individuale, ma viene eliminata dalla francese Sara Balzer. Viale fuori ai sedicesimi, Spica al primo turno.

Si conclude agli ottavi di finale il percorso di Michela Battiston nella prova individuale di sciabola femminile ai Campionati Mondiali di scherma.

L’azzurra, unica italiana capace di raggiungere le prime sedici posizioni, è stata eliminata dalla francese Sara Balzer con il punteggio di 15-7. L’assalto è stato condotto dalla transalpina, che ha progressivamente costruito il margine necessario per accedere ai quarti di finale.

Le vittorie contro Dopsay e Szucs

Battiston aveva cominciato la propria giornata superando nettamente la kazaka Karina Dopsay per 15-7.

Nei sedicesimi di finale la sciabolatrice friulana aveva poi affrontato l’ungherese Luca Szucs. L’azzurra si era imposta per 15-12, conquistando così l’accesso agli ottavi e il miglior risultato della formazione italiana nella gara individuale.

La sua corsa si è fermata nel turno successivo contro Balzer.

Viale eliminata ai sedicesimi

Mariella Viale ha superato il primo turno, ma non è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale.

L’italiana è stata battuta dall’ungherese Sugar Katinka Battai con il punteggio di 15-7, terminando la propria prova nei sedicesimi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Spica fuori al primo assalto

Eliminazione al debutto per Manuela Spica, chiamata ad affrontare subito la russa Alina Mikhailova.

L’azzurra ha ceduto per 15-9, uscendo così al primo turno del tabellone principale.

Erano soltanto tre le italiane presenti nella fase a eliminazione diretta, dopo che Claudia Rotili non era riuscita a superare le qualificazioni.

Mercoledì la prova a squadre

Le sciabolatrici italiane torneranno in pedana mercoledì per la competizione a squadre.

L’Italia cercherà di riscattare una prova individuale che non ha portato atlete nei quarti di finale, provando ad avanzare nel tabellone nonostante una concorrenza internazionale di alto livello.