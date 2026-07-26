Atletica, Jacobs domina i Campionati italiani: “E’ tornato Re in Italia, ora il Mondo”

Marcell Jacobs torna Re in Italia. Il campione olimpico, nella giornata di ieri, ha vinto la gara dei 100 metri ai Campionati italiani con il tempo di 10.12, crono ottenuto con un vento contrario di 0,4 m/s. Per il velocista lombardo si tratta del 10o titolo nazionale ottenuto tra 100 metri e salto in lungo.

Jacobs e l’intervista benaugurante a SportFaceTV

Ai microfoni di SportFace, per il canale Fiamme Oro lo stesso Jacobs aveva rilasciato un’intervista benaugurante.

Dopo aver ripreso le parole dell’allenatore Paolo Camossi che aveva dichiarato: “Per tornare ad essere Re del Mondo doveva tornare ad essere Re in Italia”. La risposta, in pista e fuori, di Jacobs non si è fatta attendere

Sulla scorta delle domande del nostro giornalista Giovanni Copertino, il campione olimpico è tornato su quanto promesso alla vigilia degli assoluti e su quell’affermazione. Al termine della gara Jacobs ha commentato il risultato di ieri nel corso di un’intervista concessa a Fidal.

“Sono contentissimo, per me onorare il campionato italiano è importante. Tra salto in lungo e 100 metri siamo quasi pari. Questo è il sesto titolo vinto nei 100, ne ho conquistati quattro nel salto in lungo. Sono contento. Se vuoi essere re fuori devi esserlo per primo nel tuo paese”.

Commentando poi scherzosamente la prestazione e la cultura italiana: “Preferisco il cibo italiano. Tutto quello che è italiano mi piace moltissimo e quando è permesso lo mangio”.

Insomma, il campione olimpico oggi come promesso è tornato a dominare in Italia. In maniera tale da presentarsi nella miglior forma possibile ai Campionati Europei di atletica leggera 2026 che si svolgeranno a Birmingham, nel Regno Unito, dal 10 al 16 agosto 2026.

L’affermazione ai campionati ed il nuovo format Sprint e Talk

L’intervista completa a Jacobs sarà disponibile sui nostri canali su SportfaceTV, nel format Sprint e Talk. Un canale dedicato interamente alle Fiamme Oro.

In questa collection troverete diversi atleti, dallo stesso Marcel Jacobs a Larissa Iapichino, più tutti i campionissimi appartenenti al gruppo delle Fiamme Oro.

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