L’Italia dei lanci si conferma protagonista a Nicosia tra podi e segnali promettenti

Anche nella seconda giornata della Coppa Europa di lanci a Nicosia l’Italia riesce a ritagliarsi un ruolo di primo piano, raccogliendo piazzamenti importanti e indicazioni incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. A mettersi in evidenza è soprattutto il giavellotto maschile, dove Michele Fina conquista un prestigioso terzo posto nella gara assoluta con 79,95 metri, risultato che rappresenta un netto progresso personale.

Dopo il podio di Paola Padovan nella giornata inaugurale, arriva così un’altra conferma del buon momento vissuto dal settore azzurro dei lanci.

Fina sul podio, Villa impressione tra gli U23

La prova di Michele Fina è stata una delle migliori della spedizione italiana in terra cipriota. Il friulano dell’Esercito ha trovato la misura decisiva al terzo tentativo, migliorandosi di quasi tre metri rispetto al suo precedente riferimento e centrando un salto di qualità significativo. Davanti a lui hanno chiuso solo il tedesco Nick Thumm, il vincitore con 81,05 di lancio, e l’elvetico Simon Wieland, secondo. Buona anche la gara di Giovanni Frattini, settimo con 77,12.

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Tra gli U23, invece, gli applausi già forti sono arrivati per il 18enne Pietro Villa, autore di un eccellente 73,37 che gli vale il quinto posto contro rivali più esperti. Il giovane, già campione europeo della propria categoria, ha sfiorato il record italiano juniores e ha confermato tutto il suo potenziale.

Ponzio cresce nel peso, bene anche le classifiche di squadra

Nel peso continua a fare risposte positive Nick Ponzio, che chiude al secondo posto dopo una gara in costante crescita. L’azzurro era riuscito anche a portarsi momentaneamente al comando, prima del sorpasso finale del polacco Konrad Bukowiecki, capace di lanciare 20,43.

Nel martello, invece Davide Costa ha concluso 15esimo al debutto con la Nazionale assoluta. Sul piano collettivo, la squadra senior maschile ha terminato al terzo posto, risultato eguagliato anche da quella femminile. Tra gli U23 spina anche il terzo posto di Anna muti nel peso.