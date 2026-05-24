La Coruna, Fiorini da record: primato europeo U23 nella mezza maratona di marcia

Grande prova dell’azzurra Sofia Fiorini nella mezza maratona di marcia a La Coruna, in Spagna: secondo posto finale e record europeo under 23 con il tempo di 1h32:36. Bene anche Antonella Palmisano, nona, e Alexandrina Mihai, decima.

La marcia italiana continua a collezionare risultati di prestigio anche sul palcoscenico internazionale. A La Coruna, nella tappa del Challenge mondiale, la protagonista assoluta è stata Sofia Fiorini, autrice di una prestazione straordinaria nella mezza maratona femminile.

La 21enne azzurra ha chiuso al secondo posto con il tempo di 1h32:36, centrando il nuovo record europeo under 23 e confermando il suo eccezionale momento di forma dopo l’argento conquistato nella maratona ai Mondiali a squadre di Brasilia.

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Fiorini seconda dietro Gonzalez e davanti a Perez

Davanti all’azzurra soltanto la messicana Alegna Gonzalez, argento mondiale, vincitrice in 1h32:24. Alle spalle della portacolori della Libertas Unicusano Livorno ha invece chiuso la spagnola Maria Perez, campionessa mondiale in carica, terza in 1h32:51.

Determinante anche la gestione di gara della giovane toscana, capace di reagire ai cambi di ritmo e restare nel gruppo di testa fino alle battute finali. Per Fiorini arriva così un miglioramento di quasi due minuti rispetto al precedente personale ottenuto ai campionati italiani di Alessandria.

“Mi sono proprio divertita e quest’anno scopro qualcosa di nuovo a ogni gara”, ha raccontato Sofia Fiorini al termine della prova. “Per la prima volta ero in una tappa del Challenge mondiale e mi sono ritrovata accanto alle più forti”.

Palmisano nona, Mihai entra in top ten

Chiude al nono posto Antonella Palmisano in 1h33:38, a pochi giorni dal grande risultato ottenuto a Podebrady, dove aveva firmato la migliore prestazione europea stagionale. Ora i primi due tempi continentali appartengono proprio a due italiane.

Top ten anche per Alexandrina Mihai, decima in 1h33:51 con quasi tre minuti di miglioramento personale. Più indietro Michelle Cantò, ventesima in 1h37:28, e Giada Traina, ventunesima in 1h38:17.

“Si sta alzando anche il livello femminile”, ha commentato Palmisano. “Sono molto contenta per Sofia Fiorini, in crescita e sulla strada giusta per grandi risultati futuri”.

Risultati della gara maschile e successi azzurri nei 10 km

Nella mezza maratona maschile successo del cinese Shi Shengji in 1h23:23 davanti al connazionale Chenjie Li. Quindicesimo il migliore degli italiani, Gianluca Picchiottino, in 1h25:51.

Arrivano infine due successi azzurri nei 10 km: tra gli uomini vince Nicolò Vidal in 42:19, mentre al femminile successo per Beatrice Palmonari davanti a Giulia Ferri.