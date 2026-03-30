La 4×400 azzurra riparte da Catania: nel mirino c’è il pass per le World Relays

Per la staffetta maschile 4×400 dell’Italia è già tempo di un appuntamento decisivo. Venerdì 3 aprile, a Catania, il quartetto azzurro tornerà in pista con un obiettivo preciso: conquistare il tempo necessario per entrare tra le nazionali ammesse alle Wolrd Relais di Gaborone, in Botswana, in programma, il 2 e 3 maggio.

La qualificazione passerà infatti anche dai crono, che completeranno il gruppo delle 24 squadre partecipanti insieme alle finaliste dei Mondiali di staffette. Al momento, l’ultimo tempo utile è il 3:03.07 della Thailandia, mentre l’Italia parte dal 3:04.01 ottenuto nella scorsa edizione.

I convocati e il valore della gara siciliana

Per l’occasione sono stati chiamati cinque atleti: Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Lorenzo Benti e il debuttante Vanni Picco Akwannor. Si tratta di un gruppo che unisce esperienza internazionale e novità interessanti, con diversi elementi già protagonisti negli ultimi anni in maglia azzurra.

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A rendere valida la prova per la qualificazione servirà però anche un contesto tecnico adeguato: proprio per questo, a Catania sono stati invitati anche i quartetti di Danimarca e Slovenia, così da garantire il requisito minimo di presenza internazionale richiesto.

Non solo Botswana: in gioco c’è anche il futuro mondiale

La gara siciliana pesa parecchio anche in prospettiva più ampia. Le World Reays non sono infatti soltanto una rassegna autonomia, ma un passaggio fondamentale verso i Mondiali di Pechino 2027, perché proprio in Botswana saranno assegnati 12 dei 16 poti complessivi disponibili.

L’Italia arriva a questo appuntamento dopo un 2024 importante, chiuso con il podio europeo e con il settimo posto olimpico a Parigi, ma anche con la delusione del mancato accesso ai mondiali di Tokyo. La corsa di Catania, prevista alle 15.50 al campo scuola di Picanello, diventa quindi molto più di una semplice uscita stagione: è un primo bivio vero.