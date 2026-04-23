Liegi 2026 alza il livello: percorso più duro e finale ancora più esplosivo

La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si presenta con un tracciato più severo rispetto alle ultime edizioni. La corsa, arrivata alla sua 112esima edizione, misura 269,5 chilometri e introduce alcune novità pensate per rendere più aperto lo sviluppo della gara. Sulla carta, la prima parte non dovrebbe spaccare subito il gruppo, anche se già nelle finali i corridori dovranno affrontare la Cote de Saint-Roch e il Col de Haussire, primi segnali di una giornata che si annuncia tutt’altro che morbida.

Gli ultimi 90 km diventano il vero spartiacque

Il punto in cui la corsa cambia faccia arriva dopo Vielsam. Da lì in avanti iniziano gli ultimi 90 chilometri, i più duri e potenzialmente decisivi, con ben nove cote concentrate in un tratto ristretto. Si entrerà nel vivo con la Cote de Wanne, seguita dalla Cote de Stockeu e dalla Cote de la Haute-Levée, piazzata a 80 chilometri dal traguardo.

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È una sequenza che può già iniziare a togliere energie e soprattutto a selezionare il gruppo dei migliori, preparando il terreno agli attacchi più pesanti.

Rosier, Redoute e Roche-aux-Faucons: qui si decide tutto

Nel cuore del finale spicca il Col du Rosier, la salita più del percorso, prima dell’ingresso nella zona di Spagna e delle novità rappresentate dal Col du Maquisard e dalla Cote de Desnié.

Poi arriveranno i passaggi più iconici e temuti: la Redoute, la Cote des Borges e soprattutto al Cote de la Roche-aux-Faucons, collocata a 13 chilometri dall’arrivo e con una prendeva dell’11%. Tradotto: la Liegi 2026 sembra costruita per far saltare gli equilibri nel finale e per costringere i protagonisti a correre senza rete.