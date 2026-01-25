Kelly Doualla riparte da Parigi: quarto posto all’esordio stagionale nel World Indoor Tour

Alla Accor Arena di Parigi la 16enne azzurra, campionessa europea U20 dello sprint, debutta nella stagione indoor chiudendo quarta nei 60 metri. Un avvio incoraggiante nel meeting Silver del World Indoor Tour.

Buon esordio stagionale per Kelly Doualla, protagonista al meeting della Accor Arena di Parigi, tappa di livello Silver del World Indoor Tour, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza nel panorama dell’atletica indoor.

La sedicenne sprinter azzurra, campionessa europea Under 20 della velocità, ha chiuso al quarto posto la finale dei 60 metri, fermando il cronometro su 7.28, al termine di una gara di alto livello che ha segnato l’inizio ufficiale della sua stagione al coperto.

Finale di alto livello a Parigi

La gara è stata vinta dalla lussemburghese Patrizia Van der Weken, bronzo mondiale ed europeo indoor, che si è imposta con il tempo di 7.16, confermando il proprio status internazionale. Doualla ha tenuto testa a un campo partenti di grande qualità, mostrando buone sensazioni nonostante si trattasse della prima uscita dell’anno.

In batteria, la giovane portacolori della Pro Patria Milano Atletica aveva già dato segnali positivi, chiudendo terza con 7.32 e conquistando l’accesso all’atto conclusivo.

Talento precoce e prospettive importanti

Kelly Doualla è reduce da una stagione 2025 che l’ha vista imporsi come uno dei talenti più luminosi dello sprint europeo giovanile. Proprio lo scorso anno ha fatto registrare la migliore prestazione europea Under 18 nei 60 metri con 7.19, un crono che ha acceso i riflettori su di lei anche a livello internazionale.

L’esordio di Parigi, contro avversarie esperte e già rodate, rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita dell’azzurra, che continua a collezionare esperienza ad alto livello pur restando tra le più giovani del circuito.