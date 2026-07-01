Jacobs riparte da Eisenstadt: doppio turno sui 100 per testare la forma verso gli Europei

Marcell Jacbos torna subito in pista. Dopo il convincente 9.96 firmato domenica in Diamond League a Parigi, il campione olimpico dei 100 metri sarà protagonista oggi, mercoledì 1° luglio, al Meeting di Eisenstadt, in Austria, tappa del World Continental Tour Silver. Per l’arrivo sarà un nuovo banco di prova importante nel percorso di avvicinamento agli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

Due turni ravvicinati per capire la condizione

Jacobs affronterà un impegno particolarmente utile anche dal punto di vista atletico, perché sarà chiamato a correre due volte nella stessa serata. Le batterie dei 100 metri sono previste alle 19.50, mentre la finale è programmata alle 21.26. Un test non banale, soprattutto dopo la bella prova di Parigi, dove il velocista lombardo ha mostrato segnali di crescita evidenti, migliorando di tre centesimi il 9.99 ottenuto al Golden Gala di Roma.

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L’obiettivo sarà confermare solidità, brillantezza e continuità, con particolare attenzione alla gestione tra semifinale e finale.

Avversari e diretta: niente tv, streaming su YouTube

Il principale rivale sarà il britannico Romell Glave, già capace di correre in 9.98 regolare e potenziale avversario diretto anche in chiave europea. Da seguire pure il tedesco Owen Ansah, forte di un 9.98 stagionale.

La gara non avrà copertura in diretta televisiva, ma sarà visibile in streaming sul canale YouTube di European Athletics.