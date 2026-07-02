Il programma di Jacobs verso gli Europei: da Montecarlo a Birmingham, le date

Marcell Jacobs sta tornando ad altissimi livelli sulla scena internazionale: i prossimi appuntamenti dell’atleta azzurro
Marcell Jacobs non si ferma più. Dopo la prestazione clamorosa di Eisenstadt, dove ha corso in 9.84 in batteria – risultato non omologato a causa del forte vento – il campione olimpico di Tokyo ha già la testa alla prossima sfida.
Rientrato a Roma dopo un check medico a Monaco di Baviera con il dottor Müller-Wohlfahrt, l’azzurro ha fissato il suo ritorno in pista per venerdì 10 luglio. Protagonista assoluto dell’Herculis Meeting di Montecarlo, tappa di Diamond League, Jacobs affronterà un parterre di rivali di assoluto prestigio.
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Sulla pista del Principato dovrà vedersela con il campione olimpico dei 200 metri Letsile Tebogo, il primatista stagionale Oblique Seville (9.82) e il campione del mondo indoor Jordan Anthony.
Jacobs verso gli Europei con una forma ritrovata: chi ci sarà a Montecarlo
La trasferta monegasca si preannuncia anche come una grande festa dell’atletica italiana in chiave Europei di Birmingham.
Nella entry list figurano infatti diversi azzurri pronti a mettersi in mostra. Nel salto in lungo ci sarà il rientrante Mattia Furlani, reduce dall’infortunio e desideroso di testare la pedana, mentre nell’alto spazio a Matteo Sioli, fresco della splendida vittoria al Golden Gala di Roma.
Sulla pista dei 3000 metri tornerà a gareggiare Nadia Battocletti, intenzionata a riscattarsi dopo la prova non all’altezza di Roma, mentre Dariya Derkach sarà impegnata nel salto triplo. Un concentrato di azzurro che fa sperare per la rassegna continentale, con Jacobs pronto a dare spettacolo sui 100 metri e gli altri big italiani a caccia di minuti preziosi in ottica Birmingham.