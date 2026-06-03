Golden Gala Roma, il presidente Meli: “Mai vista un’edizione così”

Sale l’attesa per il Golden Gala Pietro Mennea 2026, in programma domani, giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. La 46esima edizione della tappa italiana della Wanda Diamond League si annuncia come una delle più ricche di sempre, con grandi protagonisti azzurri e internazionali pronti ad accendere la serata romana. Il presidente FIDAL Stefano Mei l’ha definitiva come “la migliore edizione di sempre”, anche per il numero di campioni e medaglie presenti.

Lyles punta forte, Battocletti sogna Roma

Tra i nomi più attesi c’è Noah Lyles, protagonista nei 100 metri e convinto di poter correre su tempi importanti: il suo obiettivo dichiarato è spingersi verso il 9.85. Riflettori anche su Letsile Tebogo, Melissa Jefferson-Wooden e Julien Alfred, pronti a dare spettacolo nello sprint.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

In chiave italiana grande attenzione per Nadia Battocletti nei 5000 metri: l’azzurra, reduce da una settimana complicata, ha assicurato di stare bene e vede Roma come una grande opportunità davanti al proprio pubblico.

Fabbri cerca il grande lancio

Nel getto del peso spazio al duello tra Ryan Crouser e Leonardo Fabbri. L’americano ha parlato di una specialità in grande evoluzione, mentre l’azzurro sogna una misura importante: dopo i 22 metri già trovati in stagione, l’obiettivo è avvicinarsi ai 23 e continuare a lavorare verso il ricorso europeo.

Grande attesa anche per Keely Hodgkinson, impegnata nei 400 metri come test in vista degli 800. Il Golden Gala sarà trasmesso in diretta su Rai 2 dalle 21 alle 23 e le immagini arriveranno in oltre 160 Paesi.