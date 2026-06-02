Golden Gala, Roma aspetta le stelle: Lyles, Fabbri e i big della Diamond League già in pista

È ufficialmente iniziata l’attesa per il Golden Gala Pietro Mennea 2026, in programma giovedì sera allo stadio Olimpico di Roma. I primi allenamenti ufficiali allo stadio dei Marmi hanno già regalato un assaggio dello spettacolo, con alcuni grandi protagonisti dell’atletica mondiale impegnati nella preparazione verso la tappa italiana della Wanda Diamond League.

Lyles, Simbine, Fabbri e Morris accendo Roma

Tra i nomi più attesi c’è Noah Lyles, campione olimpico dei 100 metri, subito protagonista davanti al pubblico presente. Con lui anche Akani Simbine, il pesista azzurro Leonardo Fabbri e l’astista Sandi Morris, solo alcuni dei fuoriclasse che animeranno la serata dell’Olimpico.

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L’atmosfera è già quella delle grandi occasioni: il Golden Gala si prepara a mettere insieme velocità, salita, lanci e grandi sfide internazionali in una delle cornici più affascinanti dell’atletica mondiale.

Mercoledì il Silver Gala: tanti azzurri nel test event

Prima del grande appuntamento di giovedì, l’Olimpico ospiterà mercoledì il Silver Gala, test event con diversi italiani in gara. Riflettori soprattutto sui 400 femminili, con Alice Mangione, Alessandra Bonora, Virginia Toriani, Rebecca Borga, Ilaria Accame e Sara Cirillo.

Attenzione anche agli 800 con Maria Colajanni e Lorenza De Noni, ai 400 ostacoli con Michele Bertoldo e Giacomo Bertoncelli, allo sprint con Andrea Bernardi e Junior Tardioli, e al giavellotto con Michele Fina.