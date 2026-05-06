NBA Playoff, Thunder e Pistons partono forte: ko Lakers e Cavaliers in Gara 1

Oklahoma City domina Los Angeles, Detroit espugna Cleveland e si prende il vantaggio nella serie

Cominciano nel migliore dei modi le semifinali di Conference NBA per Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons, entrambe vittoriose in Gara 1 davanti ai rispettivi tifosi o in trasferta. I Thunder travolgono i Los Angeles Lakers con un netto 108-90, mentre Detroit supera i Cleveland Cavaliers per 111-101, conquistando subito il vantaggio nella serie.

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Thunder senza problemi contro i Lakers

Al Paycom Center Oklahoma City conferma il dominio mostrato durante la regular season contro i gialloviola. Dopo aver vinto tutti e quattro i precedenti stagionali con oltre 29 punti di margine medio, i Thunder controllano anche Gara 1 senza particolari difficoltà.

Grande protagonista Chet Holmgren, autore di 24 punti e 12 rimbalzi. Bene anche Shai Gilgeous-Alexander e Ajay Mitchell, entrambi a quota 18 punti.

In casa Lakers continua invece a pesare il problema fisico di Luka Doncic al bicipite femorale sinistro. LeBron James prova a trascinare i suoi con 27 punti, ma manca il contributo degli altri leader offensivi. Serata difficile soprattutto per Austin Reaves, che chiude con appena 8 punti e un pesante 3 su 16 al tiro.

Detroit interrompe il tabù contro Cleveland

Successo importante anche per i Detroit Pistons, che battono Cleveland 111-101 interrompendo una lunga serie negativa nei playoff contro i Cavaliers, ferma a dodici sconfitte consecutive dal 2007.

Per Detroit è anche il primo vantaggio in una serie playoff dalle semifinali della Eastern Conference del 2008.

Decisivi Cade Cunningham e Tobias Harris, rispettivamente con 23 e 20 punti. Ai Cavaliers non bastano invece i 23 punti di Donovan Mitchell e i 22 di James Harden.

Duren decisivo nel finale

Nel quarto periodo Cleveland riesce a rientrare fino al 93-93 grazie a sette punti consecutivi di Harden a poco più di cinque minuti dalla sirena finale. A quel punto però sale di livello Jalen Duren, che chiude con 11 punti e 12 rimbalzi.

Il lungo dei Pistons firma una stoppata proprio su Harden e successivamente concretizza tre azioni offensive consecutive su assist di Cunningham, spezzando definitivamente l’equilibrio.

A pesare sul ko dei Cavaliers sono soprattutto le 19 palle perse, trasformate da Detroit in 30 punti.

Harden: “Abbiamo perso troppi palloni”

Nel post partita James Harden ha analizzato così la sconfitta dei Cavaliers:

“Prima di tutto bisogna guardare dentro noi stessi per analizzare la partita. Anche io ho perso troppe palle. Se devo indicare un aspetto che è stato decisivo, è proprio questo”.

Gara 2 delle serie tra Thunder e Lakers e tra Pistons e Cavaliers è in programma nella notte tra giovedì e venerdì.