Golden Gala Pietro Mennea 2026, la vigilia: Lyles punta al 9.85, Fabbri sogna il record europeo, Battocletti in forma

Conferenza stampa pre-meeting alla 46ª edizione dello Slam dell’atletica italiana: Noah Lyles, Letsile Tebogo, Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred, Keely Hodgkinson, Ryan Crouser, Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri si presentano al pubblico dell’Olimpico. Diretta tv su Rai 2 dalle 21 alle 23

È la vigilia del Golden Gala Pietro Mennea 2026, la 46ª edizione della tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Nella conferenza stampa pre-meeting si sono alternati davanti ai microfoni alcune delle stelle più attese, da Noah Lyles a Nadia Battocletti, da Leonardo Fabbri a Ryan Crouser. Il presidente FIDAL Stefano Mei non ha nascosto l’entusiasmo: «Credo si possa considerare probabilmente la migliore edizione di sempre del Golden Gala, visto il numero di medaglie e campioni presenti. Ci sta dando ragione il botteghino, abbiamo venduto molti biglietti». Il meeting director Marco Sicari ha aggiunto: «Vedere atleti di così alto livello a Roma è il segno che stiamo lavorando al massimo. Nel pomeriggio ci saranno tantissimi giovani a correre sulla pista dell’Olimpico prima del meeting, il nostro obiettivo principale è promuovere l’atletica».

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Noah Lyles: «Il mio coach dice che valgo 9.85»

Il campione del mondo dei 100 metri si presenta con la consueta carica: «Divertirsi è la cosa più importante, non sentire la pressione. Non torno a Roma dal 2019. Non ho mai fatto una gara senza essere all-in: se mi presento sono pronto per correre. Il mio coach ha detto che sono in forma e che valgo 9.85, questo è quello che mi aspetto. Io e Jordan Anthony abbiamo avuto sessioni di allenamento molto intense. Sto vedendo cose molto positive».

Letsile Tebogo: «Il 2025 è stata una off season, nel 2026 voglio divertirmi»

Il campione olimpico botswano dei 200 metri fa una confessione: «Il 2025 è stata una off season, non la migliore mentalmente e fisicamente. Avevamo bisogno di questa pausa: ci fa capire l’impatto di un oro olimpico. Nel 2026 vorrei divertirmi. Voglio correre su questo slancio almeno fino ai prossimi Giochi, trovare la forma migliore attraverso la stagione dei meeting».

Melissa Jefferson-Wooden: «Nove mesi fuori, non vedo l’ora di tornare in pista»

La sprinter americana dei 200 metri arriva con grande voglia di correre: «Il mio obiettivo principale è stare in salute, in forma. Bisogna prendere quanto di buono fatto durante lo scorso anno. La preparazione sta andando bene, nell’ultimo mese ho visto che sono cresciuta. Non voglio tanta pressione, devo vivere il momento. Non vedo l’ora di tornare in pista, sono passati nove mesi. Voglio vivere un meeting per volta».

Julien Alfred: «Sono soddisfatta, tornata presto all’aperto»

La primatista mondiale dei 100 femminili di Saint Lucia commenta la sua stagione: «Mi concentro su me stessa e punto a migliorare. Quest’anno ho iniziato presto le gare all’aperto, dopo le indoor, per capire a che punto mi trovavo prima dei meeting del circuito, e sono soddisfatta. A Saint Lucia dopo il mio oro ci sono stati cambiamenti: cerco sempre di tenermi aggiornata, torno almeno una volta al mese, sono diventata nostalgica».

Nadia Battocletti: «Ho avuto l’influenza, ora sto bene. Gli Europei di Birmingham la vera ambizione»

La protagonista italiana attesa nei 5000 metri svela la sua settimana complicata: «La scorsa settimana ho avuto l’influenza, ma ora sto bene. Roma è un’opportunità: lo è per me per gareggiare e per i miei fan. Sono in forma. Domani la gara sarà molto veloce, ma sono concentrata e spero di farla nel modo migliore. Gli Europei di Birmingham sono la vera ambizione del 2026, e poi gli Europei di cross a fine anno».

Keely Hodgkinson: «I 400 mi aiuteranno a puntare al record negli 800»

La campionessa olimpica degli 800 metri si presenta in versione sperimentale: «Posso dire di star bene fisicamente e mentalmente. I 400? Sono molto carica, non si sa cosa possa accadere e ho rispetto di tutte le avversarie. Userò la gara dei 400 di Roma come uno stimolo per divertirmi ed essere in competizione. Sarà una sfida personale, penso mi aiuterà per puntare al record negli 800 metri. Il mio obiettivo è restare imbattuta negli 800».

Ryan Crouser: «I 24 metri sono possibili, ma penso alle Olimpiadi 2028»

Il primatista mondiale del peso guarda lontano: «Sono molto felice di essere qui. Gareggiare all’Olimpico e allenarsi allo Stadio dei Marmi è una cosa unica. Ho avuto un avvio di stagione che mi dà fiducia, sembra un nuovo inizio. Mi confronterò con i migliori atleti, tra cui Fabbri. I 24 metri sono possibili, ma ci sono tante variabili: forma fisica, mentalità, tecnica. In realtà penso già al 2028. È un momento ottimo per il peso, il livello si è alzato tantissimo».

Leonardo Fabbri: «Punto al record europeo, sarebbe l’obiettivo più grande»

Il portabandiera azzurro del peso non nasconde le proprie ambizioni: «Sarà molto speciale gareggiare a casa. Ho trovato i 22 metri a febbraio, ma punto ai 23 metri per il resto della stagione. L’obiettivo principale sono gli Europei di Birmingham. Voglio migliorare la tecnica. E non nascondo che vorrei il record europeo, è l’obiettivo più grande a cui ambire e quello che desidero di più. Sarebbe bello che il Golden Gala un giorno tornasse a Firenze: tutti gli atleti sono rimasti colpiti».

Biglietti e diretta tv

Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 sarà trasmesso in diretta su Rai 2 dalle 21 alle 23, con le immagini in oltre 160 paesi nel mondo. I biglietti sono disponibili su TicketOne online e nei punti vendita autorizzati. Giovedì 4 giugno dalle ore 10 sarà attivo il botteghino Monte Mario dello Stadio Olimpico.

Prezzi (più diritti di prevendita):