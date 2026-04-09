Golden Gala Pietro Mennea 2026: Keely Hodgkinson sfida i 400 metri a Roma il 4 giugno

La campionessa olimpica degli 800 metri e primatista mondiale indoor scende in pista allo Stadio Olimpico su una distanza inedita, dopo aver stupito nella staffetta 4×400 ai Mondiali indoor di Torun. Biglietti su TicketOne

Il cast del Golden Gala Pietro Mennea 2026 si arricchisce di un altro nome di altissimo livello. Il 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma sarà in pista Keely Hodgkinson, campionessa olimpica degli 800 metri e primatista mondiale indoor della specialità, pronta a misurarsi con una distanza diversa dal solito: i 400 metri.

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Chi è Keely Hodgkinson

La 24enne di Manchester è una delle atlete più complete e vincenti dell’atletica mondiale. Nel suo palmarès spiccano l’oro olimpico a Parigi dopo l’argento di Tokyo, tre podi ai Mondiali all’aperto (argento a Oregon e Budapest, bronzo a Tokyo) e il titolo di campionessa del mondo indoor a Torun negli 800 metri. In questa stagione invernale ha inoltre abbattuto il record del mondo al coperto con un sensazionale 1:54.87 a Liévin.

La sfida dei 400: da Torun a Roma

La scelta di gareggiare sui 400 metri non è casuale. Ai Mondiali indoor di Torun dello scorso marzo, Hodgkinson ha corso la frazione più veloce dell’intera finale della staffetta 4×400 con un sontuoso 50.10, trascinando la Gran Bretagna al quinto posto nemmeno un’ora dopo aver conquistato il titolo mondiale negli 800. Un segnale inequivocabile delle sue potenzialità sulla distanza più breve, tanto da far ipotizzare un netto miglioramento del suo recente primato personale indoor fissato a 51.49 nell’arena di Glasgow.

Per la fuoriclasse britannica si tratta della prima partecipazione al principale meeting italiano e di un ritorno allo Stadio Olimpico di Roma a due anni dalla medaglia d’oro conquistata agli Europei del 2024.

Un cast sempre più stellare

L’annuncio di Hodgkinson si aggiunge a una lista di protagonisti già di primo piano. Al Golden Gala 2026 sono già confermati: la star mondiale Noah Lyles nei 100 metri, le regine dello sprint Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred e Amy Hunt nei 200, e le stelle italiane Mattia Furlani, Nadia Battocletti e Andy Diaz. Nelle prossime settimane verranno annunciati tutti gli altri partecipanti all’evento, diventato la quarta tappa della Wanda Diamond League 2026 dopo lo slittamento al 19 giugno della tappa di Doha.

Biglietti e promozioni

I biglietti per assistere dal vivo al Golden Gala Pietro Mennea 2026 sono disponibili su TicketOne. Per le società, i tesserati FIDAL e Runcard è prevista una promozione speciale con prezzi agevolati fino al 40%, compilando l’apposito form sul sito ufficiale.