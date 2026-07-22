Canottaggio, Italia alla Coupe de la Jeunesse di Lucerna: tutti gli equipaggi azzurri

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio la Nazionale sarà impegnata nella competizione internazionale in Svizzera. Definite le formazioni maschili e femminili che gareggeranno nelle diverse specialità.

L’Italia del canottaggio è pronta per la Coupe de la Jeunesse, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Lucerna. La delegazione azzurra sarà presente con numerosi equipaggi maschili e femminili, impegnati nelle diverse specialità previste dal programma.

Per alcune imbarcazioni sono state definite formazioni differenti per le gare del sabato e della domenica. Di seguito l’elenco completo degli atleti che rappresenteranno l’Italia in Svizzera.

Singolo maschile e femminile

Nel singolo maschile gareggerà Giorgio Cappelletto dell’Ospedalieri Treviso.

Il singolo femminile sarà invece affidato a Maya Baiardi della SC Esperia.

Due senza maschile

Matteo Chimenti, CUS Bari

Andrea Licciardi, CUS Bari

Due senza femminile

Sabato:

Rachele Masi, Marina Militare

Giada Fontana, Marina Militare

Domenica:

Rebecca Lensi, SC Limite

Emma Luchetti, SC Limite

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Doppio maschile

Tommaso Villa, SC Tremezzina

Nicolò Polti, SC Pescate

Doppio femminile

Elettra Lucchelli, SC Milano

Matilde Bernasconi, SC Gavirate

Quattro senza maschile

Sabato:

Andrea Bergamin, SC Esperia

Lorenzo Borgato, SC Esperia

Guido Viglino, SC Esperia

Cristian Rigoni, Fiamme Gialle

Domenica:

Giorgio Macchioni, SC Arno

Riccardo De Girolamo Vitolo, VV.F. Tomei

Gabriele De Filippis, SC Arno

Sebastiano Rossi, SC Arno

Quattro senza femminile

Sabato:

Costanza Crevatin, SC Adria

Lisa Germani, SC Adria

Matilde Davanzo, CMM N. Sauro

Elisa Predonzani, CMM N. Sauro

Domenica:

Giorgia Ratini Silvi, Ternana Canottaggio

Desirée Crasto, RYCC Savoia

Anna Rigolone, SC Amici del Fiume

Agata Casassa Vassallo, SC Amici del Fiume

Quattro di coppia maschile

Andrea Consonni, SC Varese

Federico Andrei Munteanu, SC Palermo

Jacopo Demolli, SC Milano

Federico Angeletti, Ternana Canottaggio

Quattro di coppia femminile

Gloria Licciardi, CUS Bari

Lisa Marchetti, SC Varese

Alice Lauletta, GS Speranza

Anita Rostagno, SC Amici del Fiume

Otto maschile

Sabato:

Giorgio Macchioni, SC Arno

Riccardo De Girolamo Vitolo, VV.F. Tomei

Gabriele De Filippis, SC Arno

Sebastiano Rossi, SC Arno

Angelo Canali, SC Lario

Gabriele Fassi, SC Armida

Mario Incisa, SC Armida

Giovanni Fineschi, SC Firenze

Timoniere Andrea Syria Traetta, Pro Monopoli

Domenica:

Andrea Bergamin, SC Esperia

Angelo Canali, SC Lario

Giovanni Fineschi, SC Firenze

Lorenzo Borgato, SC Esperia

Guido Viglino, SC Esperia

Gabriele Fassi, SC Armida

Mario Incisa, SC Armida

Cristian Rigoni, Fiamme Gialle

Timoniere Andrea Syria Traetta, Pro Monopoli

Otto femminile

Sabato:

Emma Luchetti, SC Limite

Rebecca Lensi, SC Limite

Desirée Crasto, RYCC Savoia

Agata Casassa Vassallo, SC Amici del Fiume

Giorgia Ratini Silvi, Ternana Canottaggio

Anna Rigolone, SC Amici del Fiume

Alessandra Casanova, US Bellagina

Alice Gandola, US Bellagina

Timoniere Mattia Zambosco, SC Sampierdarenesi

Domenica:

Elisa Predonzani, CMM N. Sauro

Matilde Davanzo, CMM N. Sauro

Lisa Germani, SC Adria

Costanza Crevatin, SC Adria

Rachele Masi, Marina Militare

Giada Fontana, Marina Militare

Alessandra Casanova, US Bellagina

Alice Gandola, US Bellagina

Timoniere Mattia Zambosco, SC Sampierdarenesi

Le riserve della squadra italiana

Per il singolo femminile è stata indicata come riserva Matilde Pasquali della SC Eridanea.

Le riserve del due senza maschile sono Giovanni Fineschi della SC Firenze e Lorenzo Brogiato della SC Moltrasio.

Per il due senza femminile sono state convocate come riserve Scilla Aroldi e Agata Bollini, entrambe della SC Varese.

Lo staff azzurro a Lucerna

La trasferta sarà coordinata dal capodelegazione e team manager Massimiliano D’Ambrosi e dall’head coach Luigi De Lucia.

Collaboreranno con loro i tecnici societari Sabino Bellomo del CUS Bari, Franco Checola della SC Tremezzina, Dario De Martis della SC Milano, Eleonora Denich della SC Adria 1887, Matteo Gadducci della SC Arno, Renato Gaeta della SC Varese, Simone Migliaro della SC Esperia, Franco Sancassani della Marina Militare, Francesco Spina degli Amici del Fiume e Luca Vigentini della US Bellagina.

Il medico della delegazione sarà Flavia Pecoraro. Gli equipaggi azzurri sono quindi pronti a scendere in acqua a Lucerna per tre giornate di competizione internazionale.