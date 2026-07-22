Canottaggio, Italia alla Coupe de la Jeunesse di Lucerna: tutti gli equipaggi azzurri

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio la Nazionale sarà impegnata nella competizione internazionale in Svizzera. Definite le formazioni maschili e femminili che gareggeranno nelle diverse specialità.
L’Italia del canottaggio è pronta per la Coupe de la Jeunesse, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Lucerna. La delegazione azzurra sarà presente con numerosi equipaggi maschili e femminili, impegnati nelle diverse specialità previste dal programma.
Per alcune imbarcazioni sono state definite formazioni differenti per le gare del sabato e della domenica. Di seguito l’elenco completo degli atleti che rappresenteranno l’Italia in Svizzera.
Singolo maschile e femminile
Nel singolo maschile gareggerà Giorgio Cappelletto dell’Ospedalieri Treviso.
Il singolo femminile sarà invece affidato a Maya Baiardi della SC Esperia.
Due senza maschile
Matteo Chimenti, CUS Bari
Andrea Licciardi, CUS Bari
Due senza femminile
Sabato:
Rachele Masi, Marina Militare
Giada Fontana, Marina Militare
Domenica:
Rebecca Lensi, SC Limite
Emma Luchetti, SC Limite
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Doppio maschile
Tommaso Villa, SC Tremezzina
Nicolò Polti, SC Pescate
Doppio femminile
Elettra Lucchelli, SC Milano
Matilde Bernasconi, SC Gavirate
Quattro senza maschile
Sabato:
Andrea Bergamin, SC Esperia
Lorenzo Borgato, SC Esperia
Guido Viglino, SC Esperia
Cristian Rigoni, Fiamme Gialle
Domenica:
Giorgio Macchioni, SC Arno
Riccardo De Girolamo Vitolo, VV.F. Tomei
Gabriele De Filippis, SC Arno
Sebastiano Rossi, SC Arno
Quattro senza femminile
Sabato:
Costanza Crevatin, SC Adria
Lisa Germani, SC Adria
Matilde Davanzo, CMM N. Sauro
Elisa Predonzani, CMM N. Sauro
Domenica:
Giorgia Ratini Silvi, Ternana Canottaggio
Desirée Crasto, RYCC Savoia
Anna Rigolone, SC Amici del Fiume
Agata Casassa Vassallo, SC Amici del Fiume
Quattro di coppia maschile
Andrea Consonni, SC Varese
Federico Andrei Munteanu, SC Palermo
Jacopo Demolli, SC Milano
Federico Angeletti, Ternana Canottaggio
Quattro di coppia femminile
Gloria Licciardi, CUS Bari
Lisa Marchetti, SC Varese
Alice Lauletta, GS Speranza
Anita Rostagno, SC Amici del Fiume
Otto maschile
Sabato:
Giorgio Macchioni, SC Arno
Riccardo De Girolamo Vitolo, VV.F. Tomei
Gabriele De Filippis, SC Arno
Sebastiano Rossi, SC Arno
Angelo Canali, SC Lario
Gabriele Fassi, SC Armida
Mario Incisa, SC Armida
Giovanni Fineschi, SC Firenze
Timoniere Andrea Syria Traetta, Pro Monopoli
Domenica:
Andrea Bergamin, SC Esperia
Angelo Canali, SC Lario
Giovanni Fineschi, SC Firenze
Lorenzo Borgato, SC Esperia
Guido Viglino, SC Esperia
Gabriele Fassi, SC Armida
Mario Incisa, SC Armida
Cristian Rigoni, Fiamme Gialle
Timoniere Andrea Syria Traetta, Pro Monopoli
Otto femminile
Sabato:
Emma Luchetti, SC Limite
Rebecca Lensi, SC Limite
Desirée Crasto, RYCC Savoia
Agata Casassa Vassallo, SC Amici del Fiume
Giorgia Ratini Silvi, Ternana Canottaggio
Anna Rigolone, SC Amici del Fiume
Alessandra Casanova, US Bellagina
Alice Gandola, US Bellagina
Timoniere Mattia Zambosco, SC Sampierdarenesi
Domenica:
Elisa Predonzani, CMM N. Sauro
Matilde Davanzo, CMM N. Sauro
Lisa Germani, SC Adria
Costanza Crevatin, SC Adria
Rachele Masi, Marina Militare
Giada Fontana, Marina Militare
Alessandra Casanova, US Bellagina
Alice Gandola, US Bellagina
Timoniere Mattia Zambosco, SC Sampierdarenesi
Le riserve della squadra italiana
Per il singolo femminile è stata indicata come riserva Matilde Pasquali della SC Eridanea.
Le riserve del due senza maschile sono Giovanni Fineschi della SC Firenze e Lorenzo Brogiato della SC Moltrasio.
Per il due senza femminile sono state convocate come riserve Scilla Aroldi e Agata Bollini, entrambe della SC Varese.
Lo staff azzurro a Lucerna
La trasferta sarà coordinata dal capodelegazione e team manager Massimiliano D’Ambrosi e dall’head coach Luigi De Lucia.
Collaboreranno con loro i tecnici societari Sabino Bellomo del CUS Bari, Franco Checola della SC Tremezzina, Dario De Martis della SC Milano, Eleonora Denich della SC Adria 1887, Matteo Gadducci della SC Arno, Renato Gaeta della SC Varese, Simone Migliaro della SC Esperia, Franco Sancassani della Marina Militare, Francesco Spina degli Amici del Fiume e Luca Vigentini della US Bellagina.
Il medico della delegazione sarà Flavia Pecoraro. Gli equipaggi azzurri sono quindi pronti a scendere in acqua a Lucerna per tre giornate di competizione internazionale.