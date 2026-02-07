Furlani e Iapichino protagonisti domenica tra Metz e Karlsruhe: azzurri verso i Mondiali indoor

Domenica di grande atletica internazionale: Mattia Furlani in gara a Metz e Larissa Iapichino attesa a Karlsruhe guidano la spedizione azzurra tra salto in lungo e appuntamenti chiave del World Indoor Tour.

Sarà una domenica a forti tinte azzurre per l’atletica italiana, con il salto in lungo grande protagonista. Mattia Furlani e Larissa Iapichino tornano in pedana nel pomeriggio di domenica per proseguire il percorso di avvicinamento ai Mondiali indoor di Torun, in programma dal 20 al 22 marzo.

Metz, Furlani leader mondiale stagionale

A Metz, tappa Silver del World Indoor Tour, Mattia Furlani arriva forte di due vittorie su due in questa stagione indoor. L’azzurro ha già fatto segnare 8,33 a Parigi e 8,30 a Ostrava, confermandosi leader mondiale stagionale e dimostrando una straordinaria continuità di rendimento.

Il campione del mondo indoor e outdoor del salto in lungo punta a proseguire il proprio dominio in una gara che propone anche un confronto di alto livello, con l’annunciata presenza del giamaicano Carey McLeod, bronzo mondiale indoor a Glasgow due anni fa. In pedana, oltre a Furlani, anche Bozhidar Saraboyukov, Lester Lescay ed Erwan Konate.

Il meeting francese offrirà spazio anche ad altri azzurri: Pietro Arese al debutto stagionale nei 1500, Marta Zenoni negli 800, distanza che segna anche l’esordio dell’olandese Femke Bol, oltre a Ludovica Cavalli e Micol Majori nei 3000, Ayomide Folorunso nei 400 ed Elisa Molinarolo nell’asta. Diretta streaming sul sito della European Athletics.

Karlsruhe, primo grande test internazionale per Iapichino

A Karlsruhe, tappa Gold del World Indoor Tour, Larissa Iapichino affronta il primo vero confronto internazionale dell’anno. La campionessa europea indoor ha aperto la stagione con il 6,93 del Memorial Giovannini di Ancona, seconda misura mondiale stagionale alle spalle del 6,97 della portoghese Agate de Sousa.

In Germania l’azzurra delle Fiamme Oro troverà in pedana avversarie di primo piano, a partire dalla padrona di casa Malaika Mihambo, oro olimpico a Tokyo e due volte campionessa mondiale. In gara anche Hilary Kpatcha, Milica Gardasevic e Pauline Hondema.

Sul rettilineo spazio a Filippo Randazzo nei 60 metri, reduce dal 6.59 di Parigi, mentre Federico Riva farà il suo debutto stagionale nei 1500, distanza in cui è stato anche primatista italiano indoor. Diretta tv su Sky Sport Arena.

Dortmund, Desalu ancora sui 60

A Dortmund, tappa Silver del World Indoor Tour, nuovo impegno sui 60 metri per Fausto Desalu, reduce dal promettente 6.66 di Ancona. Il campione olimpico della staffetta 4×100 prosegue così il lavoro su una distanza che rappresenta un importante banco di prova in questa fase della stagione. In gara anche Gloria Hooper, Matteo Raimondi e Matteo Oliveri. Diretta streaming sul canale YouTube della European Athletics.

Tra Francia e Germania, l’atletica italiana si prepara dunque a una domenica di grande livello, con Furlani e Iapichino pronti a saltare verso il palcoscenico mondiale.