Frattini torna sopra gli 80 metri a Parma: 80,32 nel giavellotto al Memorial Moreno Belletti

Il campione italiano in carica vince il duello con il connazionale Fina (77,47) alla prima edizione del memorial dedicato all’ex azzurro scomparso poco più di un anno fa. Per il 23enne romagnolo è il terzo risultato in carriera

Giovanni Frattini torna sopra gli 80 metri, e lo fa per la prima volta in questa stagione. Il portacolori dei Carabinieri vince il duello nel giavellotto a Parma, protagonista dell’edizione inaugurale del Memorial Moreno Belletti, dedicato all’ex azzurro scomparso poco più di un anno fa.

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La gara: 80,32 al quarto lancio

Il 23enne romagnolo, campione italiano in carica — ha conquistato gli ultimi quattro titoli tra estivi e invernali — chiude la gara con il miglior lancio al quarto tentativo: 80,32, poi 78,30 e 79,50. Si tratta del terzo risultato in carriera per Frattini, che nel 2024 aveva raggiunto 83,61 diventando il secondo di sempre a livello nazionale, misura avvicinata nel 2025 con 82,78.

Fina secondo con la seconda prestazione personale

Ottima prova anche per il coetaneo Michele Fina (Esercito): il friulano spedisce l’attrezzo a 77,47, realizzando la seconda prestazione personale in carriera, dopo il primato di 79,95 ottenuto a metà marzo in Coppa Europa a Nicosia, dove era salito sul terzo gradino del podio. Terzo Roberto Orlando (Aeronautica) con 74,51.

Le donne: Padovan davanti, crescono Toniutto e Frigerio

Nel settore femminile Paola Padovan (Carabinieri) riparte da 56,96, mentre si mettono in luce Adele Toniutto (Team Treviso) con 54,82 e la non ancora ventenne Sofia Frigerio (Bracco Atletica) con 52,78. La manifestazione è stata organizzata dal CUS Parma al campo scuola Lauro Grossi.