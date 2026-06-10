Francesco Fortunato punta gli Europei: “Voglio vincere, sono nella migliore condizione della mia carriera”

Il marciatore azzurro guarda con fiducia alla rassegna continentale dopo una stagione da protagonista. In un’intervista rilasciata a OA Sport ha ribadito le proprie ambizioni, mentre su Sportface TV è disponibile il documentario esclusivo “Sport is My Life”.

Francesco Fortunato non si nasconde. Dopo una prima parte di stagione ricca di soddisfazioni e risultati di prestigio, il marciatore azzurro guarda con grande fiducia ai prossimi Campionati Europei e punta in alto.

Intervistato da OA Sport, l’atleta pugliese ha tracciato un bilancio del proprio momento di forma, spiegando di attraversare il miglior periodo della sua carriera agonistica. Una crescita costruita attraverso il lavoro quotidiano e confermata dai risultati ottenuti negli ultimi mesi, che gli hanno permesso di acquisire ulteriore consapevolezza nei propri mezzi.

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Fortunato ha ammesso di voler arrivare agli Europei con l’obiettivo di lottare per il successo, pur mantenendo il massimo rispetto per gli avversari che saranno presenti alla rassegna continentale. Il marciatore azzurro ha inoltre sottolineato come le recenti vittorie abbiano rappresentato un’importante iniezione di fiducia in vista degli appuntamenti più importanti della stagione.

Nel corso dell’intervista concessa a OA Sport, Fortunato ha anche illustrato il programma di preparazione che lo accompagnerà verso l’Europeo. Dopo un breve periodo di recupero, l’azzurro tornerà in gara a Rieti prima di svolgere un lungo periodo di lavoro in altura, passaggio fondamentale nella costruzione della condizione fisica in vista dei grandi eventi internazionali dell’estate.

Un percorso che conferma le ambizioni di uno dei punti di riferimento della marcia italiana, pronto a recitare ancora una volta un ruolo da protagonista sulla scena internazionale.

Su Sportface TV il documentario esclusivo “Sport is My Life”

Per conoscere più da vicino il percorso umano e sportivo di Francesco Fortunato è disponibile su Sportface TV il documentario esclusivo “Sport is My Life – Francesco Fortunato”.

Lo speciale ripercorre la carriera del marciatore di Andria e racconta uno dei momenti più significativi della sua storia recente, il record del mondo dei 5000 metri indoor realizzato agli Assoluti di Ancona 2026, quando fermò il cronometro sullo straordinario tempo di 17:54.48.