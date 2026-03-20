Finale 60 metri indoor, vince Jordan Anthony: male gli italiani

È una serata straordinaria quella di Jordan Anthony, che ha trionfato sui 60 metri nella finale indoor: ha eguagliato Marcell Jacobs

Da sempre, i 60 metri nell’atletica sono una delle distanze più attraenti e suggestive. Anche oggi non è stato da meno, visto che alcuni campioni hanno davvero emozionato, in quei pochi secondi fino al traguardo che scrivono la storia, in un senso o nell’altro.

Oggi le gambe, il vento e il cuore sono andati a favore di Jordan Anthony, non uno qualsiasi, ma uno dei ragazzi migliori che oggi offre il panorama mondiale. Lo statunitense ha trionfato con il gran tempo di 6.41, lo stesso con cui Marcell Jacobs vinse nel 2022. E probabilmente non è per nulla casuale.

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Il 21enne si è piazzato al quarto posto della storia sul rettilineo in sala, riuscendo a strappare due centesimi dal suo tempo personale e portando a termine la miglior prestazione mondiale stagionale.

La grande prova di Anthony e come sono andati gli italiani

L’emozionante prova dell’americano non ha lasciato prigionieri, visto che è riuscito a lasciare quattro centesimi al giamaicano Kishane Thompson. Non si tratta di uno qualsiasi, ma di colui che ha vinto argento olimpico e il mondiale sui 100 metri.

Questo fa capire le proporzioni della prova di Thompson, che si conferma uno dei migliori velocisti su questa distanza nel mondo. Male, invece, l’Italia maschile sui 60 metri: Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo erano stati eliminati in semifinale. Sarà per la prossima volta, ma la sensazione è che in Polonia si potesse fare meglio.