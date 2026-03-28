FIDAL fissa i riferimenti per l’estate: pubblicati i minimi dei Tricolori outdoor 2026

La stagione outdoor dell’atletica italiana entra in una fase più concreta con la pubblicazione dei minimi di partecipazione ai Campionati Italiani 2026. La FIDAL ha ufficializzato gli standard d’iscrizione per i principali appuntamenti tricolori dell’estate, mettendo così a disposizione di atleti, tecnici e società un quadro chiaro dei requisiti necessari per accedere alle varie rassegne nazionali.

Assoluti, Challenge e rassegne giovanili: tutte le tappe già definite

Tra gli eventi più attesi figurano naturalmente gli Assoluti e il Challenge, entrambi previsti a Firenze dal 24 al 26 luglio. Oltre a questi, la Federazione ha pubblicato anche i minimi per le infestazioni giovanili della stagione estiva. Il calendario, in ordine cronologico, comprende i Campioni Italiani U18 a Grosseto il 27 e 28 giugno, gli U20 a Caorle il 4 e 5 luglio, gli U23 a Molfetta dal 10 al 12 luglio e infine gli U16 in programma il 3 e 4 ottobre con sede ancora da definire.

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Si tratta quindi di un pacchetto di riferimenti che consente già ora di programmare preparazione e obiettivi in vista dei principali appuntamenti nazionali.

Spazio anche alle prove multiple e ai titoli di categoria

La pubblicazione riguarda anche le prove multiple, per le quali sono stati diffusi i rispettivi standard di iscrizione. I titoli assoluti verranno assegnati a Molfetta, in concomitanza con i Tricolori Under 23.

Per quanto riguarda invece i campionati giovanili delle multiple, le categorie promesse, juniores e allievi gareggeranno a Bressanone dal 5 al 7 giugno, mentre i cadetti scenderanno in pista il 17 e 18 ottobre, anche in questo caso in una sede non ancora comunicata. Con questa pubblicazione, la FIDAL ha di fatto messo ordine nel percorso di avvicinamento a tutta la stagione tricolore all’aperto.