Fiamme Oro, quattro nuovi ingressi: giovani azzurri rinforzano l’atletica

Arruolati Castellani, Frattaroli, Vianelli e Ghedina: il gruppo sportivo della Polizia punta sui talenti emergenti
Nuovi innesti per l’atletica delle Fiamme Oro
Il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro amplia il proprio organico con l’ingresso di quattro giovani atleti dell’atletica leggera, confermando la linea di investimento sui talenti emergenti del panorama italiano.
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Castellani, debutto azzurro e prospettive
Tra i nuovi arrivi spicca Margherita Castellani, reduce dal debutto in Nazionale assoluta con la 4×100 femminile alle World Relays di Gaborone, dove ha contribuito alla qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027.
La sprinter, proveniente dall’Atletica Arcs Cus Perugia, vanta già importanti risultati a livello giovanile: campionessa europea under 20 in staffetta, argento nei 200 metri agli Europei under 18 del 2024 e oro all’Eyof nella stagione successiva.
Frattaroli e Vianelli, rinforzi nei 400 metri
Entrano nel gruppo anche due specialiste dei 400 metri. La sarda Laura Frattaroli, proveniente dalla Tespiense Quartu, ha conquistato il bronzo europeo under 20 con la staffetta 4×400.
Con lei la piemontese Clarissa Vianelli, cresciuta nella Polisportiva Novatletica Chieri, protagonista nella scorsa stagione nel quartetto che ha stabilito la migliore prestazione italiana under 23 della 4×400.
Ghedina per il settore maschile
Al maschile arriva Vittorio Ghedina, specialista dei 400 ostacoli e finalista agli Europei under 23, proveniente dall’Atletica Meneghina.
Un investimento sul futuro
Con questi innesti, le Fiamme Oro rafforzano ulteriormente il proprio settore atletico, puntando su atleti giovani ma già protagonisti a livello internazionale, con l’obiettivo di accompagnarne la crescita nelle prossime stagioni.