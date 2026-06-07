Europei off-road, Italia sul tetto d’Europa: oro nella corsa in montagna maschile a squadre

Si chiudono con un bottino di sette medaglie gli Europei off-road di Kamnik. L’Italia conquista il titolo continentale nella gara di salita e discesa maschile grazie a Maestri, Costa, Vender e Cagnati, tornando sul gradino più alto del podio europeo dopo quattro anni.

Trionfo azzurro nella corsa in montagna

L’Italia chiude gli Europei off-road di Kamnik, in Slovenia, con una splendida medaglia d’oro nella gara di salita e discesa a squadre maschile. Il quartetto formato da Cesare Maestri, Isacco Costa, Alberto Vender e Lorenzo Cagnati ha riportato la Nazionale sul gradino più alto del podio continentale nel mountain classic, firmando una prestazione di grande compattezza.

Determinanti i piazzamenti di Maestri, quarto assoluto, Costa settimo e Vender nono, risultati che hanno consentito agli azzurri di chiudere con 20 punti davanti a Svizzera e Spagna.

Per la squadra italiana si tratta del ritorno al successo europeo quattro anni dopo l’ultimo titolo conquistato nella specialità.

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Maestri sfiora il podio individuale

Nella gara individuale maschile, disputata sui 13,1 chilometri con 825 metri di dislivello, Cesare Maestri è rimasto a pochi secondi dalla medaglia di bronzo.

Il trentino ha chiuso quarto in 1h01:57 alle spalle dello spagnolo Jan Torrella, vincitore in 1h00:09, dello svizzero Dominik Rolli e dello svedese Petter Engdahl.

Ottima anche la prova di Isacco Costa, settimo in 1h02:24, e di Alberto Vender, nono in 1h02:44. Lorenzo Cagnati ha concluso al sedicesimo posto.

Donne quinte nella classifica a squadre

Nella prova femminile assoluta l’Italia ha terminato al quinto posto con 46 punti.

La migliore azzurra è stata Arianna Dentis, tredicesima in 1h15:37, seguita da Anna Hofer quindicesima, Martina Falchetti diciottesima e Arianna Del Pino cinquantesima.

Il titolo individuale è andato alla tedesca Hanna Grober, mentre la Svizzera ha conquistato l’oro a squadre davanti a Spagna e Gran Bretagna.

Argento per gli Under 20 maschili

Un’altra soddisfazione è arrivata dalla squadra Under 20 maschile, capace di conquistare la medaglia d’argento nella gara di salita e discesa nonostante una partenza particolarmente complicata.

Matteo Bagnus è stato coinvolto in una caduta nei primi metri di gara, seguita da quelle dei compagni Christian Piana e Christian Suini. Gli azzurri sono però riusciti a reagire e a portare a termine una prova di grande carattere.

Bagnus ha chiuso quinto, seguito da Piana nono, Suini undicesimo e Francesco Pepe ventiduesimo. Il titolo è andato alla Francia davanti all’Italia e alla Gran Bretagna.

Sfortuna per le Under 20

Meno fortunata la prova della squadra femminile Under 20. Durante la parte in salita Licia Ferrari e Martina Ghisalberti hanno sbagliato percorso insieme ad altre atlete dopo essere state tratte in inganno da una segnalazione errata.

L’Italia ha chiuso al decimo posto nella classifica a squadre, con Francesca Bianco ventesima e Ilaria Artusi ventiseiesima.

Sette medaglie per l’Italia agli Europei

L’Italia archivia così la rassegna continentale con sette medaglie complessive:

Oro

Squadra maschile gara in salita e discesa (Cesare Maestri, Isacco Costa, Alberto Vender, Lorenzo Cagnati)

Argenti

Daniel Pattis (trail)

Squadra Under 20 gara in salita (Matteo Bagnus, Gabriele Licini, Filippo Bertazzini, Filippo Piumarta)

Squadra Under 20 gara in salita e discesa (Matteo Bagnus, Christian Piana, Christian Suini, Francesco Pepe)

Bronzi