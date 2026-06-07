Europei off-road, Italia sul tetto d’Europa: oro nella corsa in montagna maschile a squadre

Si chiudono con un bottino di sette medaglie gli Europei off-road di Kamnik. L’Italia conquista il titolo continentale nella gara di salita e discesa maschile grazie a Maestri, Costa, Vender e Cagnati, tornando sul gradino più alto del podio europeo dopo quattro anni.
Trionfo azzurro nella corsa in montagna
L’Italia chiude gli Europei off-road di Kamnik, in Slovenia, con una splendida medaglia d’oro nella gara di salita e discesa a squadre maschile. Il quartetto formato da Cesare Maestri, Isacco Costa, Alberto Vender e Lorenzo Cagnati ha riportato la Nazionale sul gradino più alto del podio continentale nel mountain classic, firmando una prestazione di grande compattezza.
Determinanti i piazzamenti di Maestri, quarto assoluto, Costa settimo e Vender nono, risultati che hanno consentito agli azzurri di chiudere con 20 punti davanti a Svizzera e Spagna.
Per la squadra italiana si tratta del ritorno al successo europeo quattro anni dopo l’ultimo titolo conquistato nella specialità.
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Maestri sfiora il podio individuale
Nella gara individuale maschile, disputata sui 13,1 chilometri con 825 metri di dislivello, Cesare Maestri è rimasto a pochi secondi dalla medaglia di bronzo.
Il trentino ha chiuso quarto in 1h01:57 alle spalle dello spagnolo Jan Torrella, vincitore in 1h00:09, dello svizzero Dominik Rolli e dello svedese Petter Engdahl.
Ottima anche la prova di Isacco Costa, settimo in 1h02:24, e di Alberto Vender, nono in 1h02:44. Lorenzo Cagnati ha concluso al sedicesimo posto.
Donne quinte nella classifica a squadre
Nella prova femminile assoluta l’Italia ha terminato al quinto posto con 46 punti.
La migliore azzurra è stata Arianna Dentis, tredicesima in 1h15:37, seguita da Anna Hofer quindicesima, Martina Falchetti diciottesima e Arianna Del Pino cinquantesima.
Il titolo individuale è andato alla tedesca Hanna Grober, mentre la Svizzera ha conquistato l’oro a squadre davanti a Spagna e Gran Bretagna.
Argento per gli Under 20 maschili
Un’altra soddisfazione è arrivata dalla squadra Under 20 maschile, capace di conquistare la medaglia d’argento nella gara di salita e discesa nonostante una partenza particolarmente complicata.
Matteo Bagnus è stato coinvolto in una caduta nei primi metri di gara, seguita da quelle dei compagni Christian Piana e Christian Suini. Gli azzurri sono però riusciti a reagire e a portare a termine una prova di grande carattere.
Bagnus ha chiuso quinto, seguito da Piana nono, Suini undicesimo e Francesco Pepe ventiduesimo. Il titolo è andato alla Francia davanti all’Italia e alla Gran Bretagna.
Sfortuna per le Under 20
Meno fortunata la prova della squadra femminile Under 20. Durante la parte in salita Licia Ferrari e Martina Ghisalberti hanno sbagliato percorso insieme ad altre atlete dopo essere state tratte in inganno da una segnalazione errata.
L’Italia ha chiuso al decimo posto nella classifica a squadre, con Francesca Bianco ventesima e Ilaria Artusi ventiseiesima.
Sette medaglie per l’Italia agli Europei
L’Italia archivia così la rassegna continentale con sette medaglie complessive:
Oro
- Squadra maschile gara in salita e discesa (Cesare Maestri, Isacco Costa, Alberto Vender, Lorenzo Cagnati)
Argenti
- Daniel Pattis (trail)
- Squadra Under 20 gara in salita (Matteo Bagnus, Gabriele Licini, Filippo Bertazzini, Filippo Piumarta)
- Squadra Under 20 gara in salita e discesa (Matteo Bagnus, Christian Piana, Christian Suini, Francesco Pepe)
Bronzi
- Andrea Elia (gara in salita)
- Squadra maschile gara in salita (Andrea Elia, Michael Galassi, Cesare Maestri, Henri Aymonod)
- Squadra Under 20 gara in salita (Licia Ferrari, Martina Ghisalberti, Anna Tentori, Valentina Ducoli)