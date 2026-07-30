Darderi si ritira a Los Cabos, Musetti affronta Jordor a Washington: gli orari

Darderi alza bandiera bianca a Los Cabos, Musetti punta le semifinali di Washington. Giornata a due volti per l’Italia sul cemento nordamericano: un infortunio frena la corsa in Messico, mentre negli Stati Uniti prosegue l’avanzata di Musetti.

Darderi: ritiro inaspettato in Messico, addio top 20

L’avventura di Luciano Darderi sul cemento dell’ATP 250 di Los Cabos termina in modo prematuro. Il tennista italiano, attualmente numero 23 del mondo, ha abbandonato la gara degli ottavi di finale contro il ceco Dalibor Svrcina. Il 23enne si è arreso dopo appena 3 game sul punteggio di 3-0 in favore del rivale.

L’avversario, numero 116 ATP, ha mantenuto il servizio nel primo gioco, ha annullato lo svantaggio di 15-40 nel secondo e ha strappato la battuta all’italiano, per poi confermare il margine nel terzo. A quel punto l’azzurro si è recato a rete per stringere la mano e chiudere il match. Darderi era tornato sul circuito dopo la semifinale persa a Estoril contro Alexander Blockx e ha usufruito di un bye all’esordio.

Il ritiro scaturisce da un fastidio fisico da accertare, verosimilmente localizzato al braccio destro, e cancella la chance di entrare nella top 20. Svrcina sfiderà Denis Shapovalov ai quarti di finale.

Musetti avanza e troverà Jodar

Prosegue l’avventura di Lorenzo Musetti tornato in campo negli USA. Nella giornata di venerdì 31 luglio, Musetti scenderà in campo per i quarti di finale dell’ATP 500 di Washington contro Rafael Jodar, in un confronto del tutto inedito.

Il 24enne toscano, numero 15 del ranking, approda al turno dopo aver battuto Matteo Arnaldi e l’australiano Aleksandar Vukic al terzo set.

Musetti era tornato a giocare dopo due mesi di stop per problemi fisici e insegue il ritorno nella top 10 mondiale. Obiettivo che si concretizzerà in caso di trionfo nel torneo e di simultanea eliminazione di Shelton prima delle semifinali.

Intanto c’è da battere Jodar. Il talento spagnolo, 19 anni e numero 24 ATP, arriva dopo aver battuto in maniera convincente Arthur Fils e Kei Nishikori. Negli ultimi 2 mesi l’iberico ha partecipato esclusivamente al Roland Garros e a Wimbledon, estromesso rispettivamente da Alexander Zverev ai quarti e da Shintaro Mochizuki al terzo turno.

In precedenza, lo spagnolo aveva centrato i quarti a Roma e Madrid, perdendo contro Darderi e Jannik Sinner.

Il match è in programma venerdì 31 luglio con l’orario e il campo della partita risultano ancora da definire.

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