Eugene accende la Diamond League: Fabbri e Iapichino sfidano l’élite mondiale

La Diamond League fa tappa negli Stati Uniti, a Eugene, per il prestigioso Prefontaine Classic. Sabato 4 luglio, all’Hayward Field, saranno protagonisti anche due azzurri di primo piano: Leonardo Fabbri nel getto del peso e Larissa Iapichino nel salto in lungo. Il meeting sarà trasmesso in diretta tv dalle 22 alle 24 su RaiSport, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix.

Fabbri cerca il rilancio contro i big del peso

Leonardo Fabbri torna in pedana dopo il 22,21 realizzato al meeting Gold di Zagabria, dove ha chiuso secondo interrompendo una serie di cinque vittorie consecutive. A Eugene l’azzurro dell’Aeronautica proverà a riprendere il filo dei successi in una gara di altissimo livello.

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Non ci sarà Ryan Crouser, sostituito tra gli iscritti dal messicano Uniel Munoz, argento mondiale. Restano però avversari pesantissimi: dagli statunitensi Joe Kovacs, Rogert Steen, Adrian Piperi, Payton Otterdahl e Jordan Geit, fino al giamaicano Rajindra Campbell, vincitore proprio a Zagabria, al nigeriano Chuk Enekwechi e al polacco Konrad Bukowiecki.

Iapichino nel lungo: sfida olimpica con Davis.Woodhall e Mihambo

Grande attesa anche per Larissa Iapichino. La saltatrice della Fiamme Oro troverà una concorrenza da finale mondiale, a partire dall’oro olimpico e mondiale Tara Davis-Woodhall. In pedana ci saranno anche la altre statunitensi Alyssa Jones, Monae’ Nichols, Alexis Brown e Claire Bryant.

Il cast europeo sarà altrettanto importante, con la tedesca Malaika Mihambo, oro olimpico, la francese Hilary Kpatcha e la svedese Maja Askag. Prima del sabato Diamond, nella notte italiana tra venerdì e sabato, spazio anche ai 1500 femminili con Gaia Sabbatini e Marta Zenoni, impegnate in una gara non valida per il Diamond Trophy ma comunque di grande richiamo.