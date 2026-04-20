Dosso riparte da Savona: debutto stagionale nei 100 metri il 20 maggio

La campionessa europea e mondiale indoor dei 60 metri torna sulla pista della Fontanassa dove nel 2024 firmò l’11.02. Attesa anche Kelly Doualla verso gli Europei U18 di Rieti, nel peso Fabbri sfida Weir e Bukowiecki.

La stagione outdoor nei 100 metri di Zaynab Dosso inizierà da Savona. Il meeting ligure del 20 maggio ha infatti ufficializzato la presenza della campionessa europea e mondiale dei 60 metri indoor, protagonista ai Mondiali al coperto di Torun dopo l’argento conquistato lo scorso anno e il bronzo di due stagioni fa. La velocista azzurra detiene anche il record italiano dei 60 metri con lo storico 6.99, prima italiana a scendere sotto la barriera dei sette secondi.

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L’atleta delle Fiamme Azzurre tornerà così sulla pista della Fontanassa, teatro di una delle prestazioni più significative della sua carriera. Nell’edizione 2024 del meeting aveva infatti portato il primato italiano dei 100 metri a 11.12 in batteria, migliorandolo poi a 11.02 in finale. Un risultato che aveva anticipato l’ulteriore progresso registrato agli Europei di Roma, dove in semifinale aveva corso in 11.01, conquistando successivamente la medaglia di bronzo continentale allo stadio Olimpico.

Allenata da Giorgio Frinolli, Dosso è alla ricerca di indicazioni positive in vista dei prossimi impegni internazionali, con l’obiettivo principale rappresentato dagli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. Prima dell’appuntamento ligure, la sprinter sarà impegnata con il gruppo delle staffette azzurre nelle World Relays del 2 e 3 maggio in Botswana.

Doualla tra le protagoniste dei 100 metri

Sui 100 metri è annunciata anche Kelly Doualla (Pro Patria Milano Atletica), giovane promessa della velocità azzurra e più giovane italiana di sempre a partecipare a un Mondiale (Torun 2026). Nella scorsa stagione ha fatto segnare l’11.21, miglior prestazione europea nella categoria under 18, in un anno che la porterà agli Europei U18 di Rieti, in calendario dal 16 al 19 luglio.

Tra le altre protagoniste della categoria under 18 figura Alessia Succo (Atl. Settimese), attesa nei 100 ostacoli.

Il peso con Fabbri, Weir e Bukowiecki

Grande interesse anche per la gara del getto del peso, con il ritorno in pedana di Leonardo Fabbri (Aeronautica), autore nel 2024 della misura di 22,95 proprio a Savona. Il primatista italiano affronterà Zane Weir (Fiamme Gialle), il polacco Konrad Bukowiecki e il britannico Scott Lincoln.