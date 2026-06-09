Diamond League di Oslo, riflettori su Diaz e Dosso: gli azzurri tornano protagonisti ai Bislett Games

Mercoledì 10 giugno nuova tappa della Diamond League in Norvegia. Andy Diaz torna in pedana dopo il successo al Golden Gala, mentre Zaynab Dosso cerca risposte importanti nei 100 metri. Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Uno dalle 20 alle 22.

Il grande circo dell’atletica mondiale si sposta nel nord Europa per uno degli appuntamenti più intrisi di fascino e di storia dell’intera stagione. Domani, mercoledì 10 giugno, la Diamond League farà tappa in Norvegia per dare vita ai mitici Bislett Games di Oslo. Per la spedizione italiana si tratta di un esame importantissimo e di un immediato banco di prova per testare la condizione dei propri big a pochissimi giorni dalle emozioni vissute a Roma in occasione del Golden Gala Pietro Mennea. L’intera serata scandinava beneficerà di una copertura mediatica totale, permettendo a tifosi e appassionati di gustarsi le sfide sia sul piccolo schermo sia in diretta streaming sulle piattaforme dedicate.

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Il ritorno di Andy Diaz nel triplo e la velocità di Zaynab Dosso

L’Italia cala i suoi assi e si affida ai due campioni del mondo indoor in carica per recitare un ruolo di primissimo piano. C’è grandissimo fermento attorno alla figura di Andy Diaz: il formidabile triplista delle Fiamme Gialle si ripresenta in pedana forte dello straordinario balzo da 17,59 metri effettuato allo Stadio Olimpico di Roma, una misura eccezionale che gli ha garantito il gradino più alto del podio nella tappa italiana. Sulla pedana di Oslo il livello salirà ulteriormente, trasformando la gara in una sorta di finale anticipata; tra i rivali più accreditati di Diaz figureranno infatti il campione del mondo Pedro Pablo Pichardo, al suo atteso debutto stagionale, il giamaicano Jordan Scott, il talento Jaydon Hibbert, il cubano Lazaro Martinez, il brasiliano Almir dos Santos, il francese Melvin Raffin e l’algerino Yasser Triki.

In chiave azzurra, la seconda punta di diamante sarà Zaynab Dosso, determinata a ritrovare lo smalto migliore nei 100 metri. La velocista delle Fiamme Azzurre, capace di un eccellente 11.07 sulla pista di Savona in primavera, va a caccia del grande acuto per mettersi alle spalle le recenti prestazioni meno brillanti e opache registrate nei meeting di Rabat e Stoccolma. Il rettilineo norvegese si preannuncia infuocato: i blocchi di partenza ospiteranno la campionessa olimpica Julien Alfred, le britanniche Amy Hunt e Dina Asher-Smith, la neozelandese Zoe Hobbs, l’atleta del Lussemburgo Patrizia van der Weken, l’olandese Minke Bisschops e la canadese Sade McCreath.

Scontri generazionali e sfide stellari in pista

I Bislett Games offriranno un menù ricchissimo di spunti tecnici globali. Tra le corse più attese della Diamond League spicca senza dubbio l’esordio sulla distanza dei 200 metri del giovanissimo fenomeno australiano Gout Gout, atteso a un clamoroso esame di maturità al cospetto del campione olimpico Letsile Tebogo. I 400 ostacoli maschili regaleranno l’ennesimo capitolo della saga infinita tra l’idolo di casa, il norvegese Karsten Warholm, e il fuoriclasse brasiliano Alison dos Santos.

Il mezzofondo non sarà da meno: negli 800 metri il keniano Emmanuel Wanyonyi dovrà difendersi dall’assalto del prodigio statunitense Cooper Lutkenhaus, in un lotto di partecipanti che comprende anche Gabriel Tual, Marco Arop, Peter Bol, Max Burgin ed Eliott Crestan. Da non perdere, infine, il tradizionale e mitico “Dream Mile” con Yared Nuguse, Cam Myers e i fratelli Cheruiyot, oltre a una gara dei 5000 metri che vedrà alla partenza una fitta pattuglia di specialisti accreditati di tempi inferiori ai 13 minuti.

Le altre discipline in pedana e dove seguire l’evento in TV

Il programma dei concorsi non vivrà soltanto del triplo maschile di Diaz. Riflettori accesi sul salto triplo femminile, che presenterà ai nastri di partenza atlete del calibro di Leyanis Perez, Liadagmis Povea, Davisleydi Velazco, Thea LaFond e Saly Sarr. Nel salto con l’asta maschile l’uomo da battere sarà il greco Emmanouil Karalis, mentre la pedana del getto del peso femminile riproporrà il tradizionale faccia a faccia a tre tra Jessica Schilder, Chase Jackson e Sarah Mitton. Curiosità e attesa, infine, per il lancio del giavellotto femminile, dove sarà presente la giovanissima cinese Yan Ziyi, unanimemente considerata una delle stelle nascenti dell’atletica leggera del futuro.

La diretta televisiva dei Bislett Games di Oslo sarà garantita mercoledì 10 giugno dalle ore 20:00 alle 22:00 in contemporanea su RaiSport e su Sky Sport Uno, con le rispettive piattaforme streaming RaiPlay e NOW pronte a trasmettere l’evento in tempo reale.