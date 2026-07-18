Atletica in tv oggi, Diamond League a Londra su Sky e NOW: in gara anche Iapichino

Il dodicesimo appuntamento stagionale della Diamond League è in programma oggi, sabato 18 luglio, alle 15 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

La grande atletica leggera torna protagonista oggi, sabato 18 luglio, su Sky e in streaming su NOW con la Diamond League.

Il circuito fa tappa a Londra per il dodicesimo appuntamento stagionale, con il “Novuna London Athletics Meet” in programma alle ore 15 su Sky Sport Arena.

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Diamond League Londra oggi su Sky e NOW

La tappa londinese della Diamond League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena.

La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW, con telecronaca affidata a Nicola Roggero e Stefano Baldini.

Un nuovo appuntamento internazionale per seguire da vicino alcuni dei grandi protagonisti dell’atletica mondiale.

Occhi su Tharp e Kerr

Tra le gare più attese ci sono i 110 metri ostacoli, con il giovanissimo talento Ja’Kobe Tharp pronto a prendersi la scena.

Grande attenzione anche per lo scozzese Josh Kerr, che andrà all’attacco del primato del mondo nel miglio.

Larissa Iapichino in gara nel lungo

Sul fronte azzurro, riflettori puntati su Larissa Iapichino.

L’italiana sarà impegnata nel salto in lungo e arriva all’appuntamento da detentrice del nuovo record italiano della disciplina.

Per Iapichino si tratta di un nuovo test internazionale di alto livello in una stagione già ricca di indicazioni importanti.

Atletica anche sui canali digitali Sky

La Diamond League sarà protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, sull’app Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport, con aggiornamenti, notizie e approfondimenti.

La programmazione

Sabato 18 luglio

Ore 15.00

Diamond League – Londra

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Telecronaca: Nicola Roggero e Stefano Baldini