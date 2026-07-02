Diamond League Eugene, Fabbri e Iapichino contro i big

Sabato 4 luglio il Prefontaine Classic ospita la nona tappa della Diamond League all’Hayward Field. In gara Leonardo Fabbri nel peso e Larissa Iapichino nel lungo. Venerdì anteprima con Gaia Sabbatini e Marta Zenoni nei 1500 metri.

La Diamond League fa tappa negli Stati Uniti per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sabato 4 luglio l’Hayward Field di Eugene, in Oregon, ospiterà la 51ª edizione del Prefontaine Classic, meeting che rappresenta la nona tappa del circuito e che porterà in pista e in pedana alcuni dei migliori atleti del panorama internazionale.

Per l’Italia riflettori puntati su Leonardo Fabbri nel getto del peso e Larissa Iapichino nel salto in lungo. Prima del programma Diamond, venerdì spazio anche a Gaia Sabbatini e Marta Zenoni, impegnate nei 1500 metri.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Fabbri nel peso contro Kovacs e i migliori specialisti

All’Hayward Field torna Leonardo Fabbri, portacolori dell’Aeronautica, con l’obiettivo di riprendere la serie positiva di successi interrotta nel Continental Tour Gold di Zagabria dopo cinque vittorie consecutive.

Nella nuova sfida tra i migliori pesisti del mondo non ci sarà Ryan Crouser, sostituito tra gli iscritti dal messicano Uniel Munoz, argento mondiale. Presenti invece gli statunitensi di vertice, a partire da Joe Kovacs, insieme a Roger Steen, Adrian Piperi, Payton Otterdahl e Jordan Geist.

Il cast sarà completato dal giamaicano Rajindra Campbell, vincitore a Zagabria, dal nigeriano Chuck Enekwechi e dal polacco Konrad Bukowiecki.

Iapichino sfida Davis-Woodhall e Mihambo nel lungo

Sfida di altissimo livello anche per Larissa Iapichino, atleta delle Fiamme Oro, attesa nel salto in lungo contro un parterre di livello mondiale.

In pedana ci sarà Tara Davis-Woodhall, oro olimpico e mondiale, insieme alle statunitensi Alyssa Jones, Monae’ Nichols, Alexis Brown e Claire Bryant.

La concorrenza europea sarà guidata dall’altra campionessa olimpica Malaika Mihambo, con la francese Hilary Kpatcha e la svedese Maja Askag.

Venerdì Sabbatini e Zenoni nei 1500 metri

Il meeting scatterà già venerdì con una prima giornata di gare non valide per il Diamond Trophy, ma comunque ricca di motivi di interesse.

Tra le prove più attese ci sono i 1500 metri femminili, con la doppia presenza azzurra di Gaia Sabbatini delle Fiamme Azzurre e Marta Zenoni della Luiss. Le due italiane tornano nel circuito dopo la tappa di Doha.

La gara avrà una presenza africana limitata alla marocchina Elbarda. Tra le principali rivali figurano la canadese Lucia Stafford, le statunitensi Gracie Morris, Sadie Sargent e Sadie Engelhardt, oltre alla svedese Wilma Nielsen.

Sempre venerdì in programma anche le due miglia, con il tedesco Mohamed Abdilaahi, lo svedese Andreas Almgren, Grant Fisher, vincitore dei 5000 a Parigi, e l’etiope Biniam Mehary.

Nei lanci, spazio a Valarie Sion e all’olandese Jorinde Van Klinken nel disco, mentre nel martello l’oro olimpico Ethan Katzberg sfiderà l’ucraino Kokhan, il tedesco Hummel e Rudy Winkler. Nell’asta femminile presenti le migliori americane, tra cui Moon, Morris e le gemelle Moll, insieme all’iridata indoor 2025 Marie-Julie Bonnin.

Le grandi sfide Diamond del Prefontaine Classic

Il meeting si chiuderà con due gare sul miglio che promettono spettacolo. Nel miglio femminile ci sarà Faith Kipyegon, con Georgia Hunter Bell e l’australiana Jessica Hull tra le avversarie più attese.

Nel miglio maschile occhi su Cameron Myers, reduce dal 3:28.00 di Parigi, e su Niels Laros. In gara anche i miler statunitensi, con l’oro olimpico Cole Hocker, Nuguse e Kessler, oltre ai due Cheruiyot, unici africani al via.

Negli 800 metri torna Keely Hodgkinson, che se la vedrà con l’iridata Lilian Odira, la novità NCAA del Gambia Sanu Jallow-Lockhart e la francese Anais Bourgoin.

Nei 3000 siepi femminili in gara due ori olimpici, Peruth Chemutai e Winfred Yavi, insieme all’iridata di Tokyo Faith Cherotich e alla tunisina Bouzayani.

Ostacoli e sprint: cast stellare a Eugene

Grande attenzione anche agli ostacoli. Nei 110 ostacoli è prevista la prima uscita post-NCAA del nuovo primatista mondiale Ja’Kobe Tharp, insieme al campione del mondo Cordell Tinch e a Jamal Britt, tra gli specialisti più continui del momento.

Negli ostacoli alti femminili, Masai Russell guiderà un cast ricchissimo con Amusan, Charlton e Stark.

Nei 100 metri femminili fari puntati sulla sfida tra Melissa Jefferson-Wooden, Sha’Carri Richardson e Shericka Jackson, con le gemelle Clayton sui blocchi.

La velocità maschile, non valida per il circuito Diamond, proporrà il campione del mondo Oblique Seville e Kenneth Bednarek. Sui 200 metri attesi Letsile Tebogo, Courtney Lindsey, il britannico Zharnel Hughes e il medagliato mondiale Bryan Levell, insieme alle novità dell’U20 Tate Taylor, Blaskowski e il portoricano Figueroa.

Nei 400 metri, crono da seguire per il botswano Kebinatshipi, opposto al blocco statunitense formato da Rai Benjamin, Michael Norman, Bailey, Patterson e Norwood.

Concorsi di altissimo livello

Tra i concorsi, il martello femminile, non Diamond, proporrà la canadese Camryn Rogers, l’inossidabile Wlodarczyk, le cinesi Zhang e Zhao e le statunitensi Price e Richeson.

Nel peso femminile saranno presenti le prime nove del ranking, da Chase Jackson a Jessica Schilder, da Sarah Mitton all’oro olimpico Mabry-Ogunleye.

Nel disco maschile torna in Diamond League, dopo il recupero dallo strappo, il primatista mondiale Mykolas Alekna, in pedana con Ceh, Danny, Stahl e altri grandi specialisti, in una delle gare in cui potrebbero essere messi a rischio i primati del meeting.

Diamond League Eugene, dove vederla in tv

Il Prefontaine Classic di Eugene sarà trasmesso in diretta tv sabato 4 luglio, dalle 22:00 alle 24:00, su RaiSport, Sky Sport Uno e Sky Sport Max.